Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC - РИА Новости, 21.10.2025
18:16 21.10.2025 (обновлено: 18:17 21.10.2025)
Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC
Американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома утверждает, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:16:00+03:00
2025-10-21T18:17:00+03:00
в мире
сша
россия
будапешт
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
встреча путина и трампа в будапеште
сша
россия
будапешт
в мире, сша, россия, будапешт, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Россия, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственные флаги России и США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома утверждает, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в данный момент поставлена на паузу, несмотря на продуктивный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран.
"Подготовка к саммиту Трампа и Путина в Будапеште в данный момент на паузе", - написал корреспондент NBC Гарретт Хааке в соцсети X, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Хааке добавил при этом, что вчерашний телефонный разговор госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД РФ Сергея Лаврова в преддверии возможной встречи лидеров был "продуктивным", однако Трамп в данный момент считает, что обе стороны недостаточно готовы к переговорам, чтобы "двигаться вперед".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Лавров прокомментировал сообщения CNN об отложенной встрече Путина и Трампа
Вчера, 13:49
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
