Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC
Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC - РИА Новости, 21.10.2025
Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC
Американский телеканал NBC со ссылкой на чиновника Белого дома утверждает, что подготовка к возможному саммиту президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:16:00+03:00
2025-10-21T18:16:00+03:00
2025-10-21T18:17:00+03:00
в мире
сша
россия
будапешт
дональд трамп
владимир путин
марко рубио
встреча путина и трампа в будапеште
сша
россия
будапешт
2025
в мире, сша, россия, будапешт, дональд трамп, владимир путин, марко рубио, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, США, Россия, Будапешт, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марко Рубио, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Подготовка к саммиту Путина и Трампа приостановлена, утверждает NBC
NBC: подготовка к саммиту Трампа и Путина в данный момент поставлена на паузу