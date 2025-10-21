https://ria.ru/20251021/podderzhka-2049676934.html
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области - РИА Новости, 21.10.2025
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области: теперь они бесплатно могут взять напрокат предметы по уходу за своим ребенком, сообщил... РИА Новости, 21.10.2025
ЛИПЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области: теперь они бесплатно могут взять напрокат предметы по уходу за своим ребенком, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Коляску, кроватку, стул для кормления, автолюльку, пеленальный столик и много других вещей, необходимых для ухода за ребенком до полутора лет, теперь выдают бесплатно в главном многофункциональном центре в Липецке, уточнил губернатор.
Воспользоваться услугой могут молодые родители в возрасте до 35 лет, студенты очного обучения, многодетные и малоимущие семьи, семьи с ребенком-инвалидом, а также родители-одиночки.
По словам Артамонова, при оформлении услуги с родителями заключается договор сроком на полгода, который можно продлить. Для этого нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. Посмотреть вещи можно на демонстрационной площадке в МФЦ.
"Все эти предметы очень нужны для воспитания малыша и значительно облегчают родительские заботы. Если липецким семьям самостоятельно проблематично приобрести их, на помощь придет служба социальной помощи. Это очень ощутимая и своевременная поддержка", – отметил Артамонов.