ЛИПЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области: теперь они бесплатно могут взять напрокат предметы по уходу за своим ребенком, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Коляску, кроватку, стул для кормления, автолюльку, пеленальный столик и много других вещей, необходимых для ухода за ребенком до полутора лет, теперь выдают бесплатно в главном многофункциональном центре в Липецке, уточнил губернатор.

Воспользоваться услугой могут молодые родители в возрасте до 35 лет, студенты очного обучения, многодетные и малоимущие семьи, семьи с ребенком-инвалидом, а также родители-одиночки.

По словам Артамонова, при оформлении услуги с родителями заключается договор сроком на полгода, который можно продлить. Для этого нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. Посмотреть вещи можно на демонстрационной площадке в МФЦ.