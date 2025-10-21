Рейтинг@Mail.ru
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области
Липецкая область
 
18:32 21.10.2025
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области: теперь они бесплатно могут взять напрокат предметы по уходу за своим ребенком
липецкая область
общество
липецкая область
липецк
игорь артамонов
липецкая область
липецк
общество, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Общество, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области

В Липецкой области молодые родители смогут взять вещи для ухода за ребенком

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Пункт проката
Пункт проката
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Пункт проката
ЛИПЕЦК, 21 окт - РИА Новости. Новый вид поддержки молодых родителей появился в Липецкой области: теперь они бесплатно могут взять напрокат предметы по уходу за своим ребенком, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Коляску, кроватку, стул для кормления, автолюльку, пеленальный столик и много других вещей, необходимых для ухода за ребенком до полутора лет, теперь выдают бесплатно в главном многофункциональном центре в Липецке, уточнил губернатор.
Воспользоваться услугой могут молодые родители в возрасте до 35 лет, студенты очного обучения, многодетные и малоимущие семьи, семьи с ребенком-инвалидом, а также родители-одиночки.
По словам Артамонова, при оформлении услуги с родителями заключается договор сроком на полгода, который можно продлить. Для этого нужно обратиться в центр соцзащиты по месту жительства. Посмотреть вещи можно на демонстрационной площадке в МФЦ.
"Все эти предметы очень нужны для воспитания малыша и значительно облегчают родительские заботы. Если липецким семьям самостоятельно проблематично приобрести их, на помощь придет служба социальной помощи. Это очень ощутимая и своевременная поддержка", – отметил Артамонов.
Липецкая область Общество Липецкая область Липецк Игорь Артамонов
 
 
