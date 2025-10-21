РЭЦ назвал победителей конкурса "Дизайн-цех" на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина вручила награды победителям конкурса "Дизайн-цех" — проекта по созданию концепций сувенирной продукции под национальным брендом "Сделано в России" 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.

В конкурсе приняли участие более 120 дизайнеров и креаторов со всей страны. Проект стал частью стратегического сотрудничества РЭЦ и Агентства креативных индустрий (АКИ), направленного на развитие креативных индустрий и вовлечение дизайнеров в продвижение российских товаров на мировых рынках.

По итогам жюри, в состав которого вошли представители РЭЦ, АКИ и эксперты индустрии, определили победителей трека "Сделано в России". Ими стали команды Bykomarov team и Chill Flex MISIS.

Bykomarov team представила коллекцию, вдохновлённую образом русских сказок, переосмысленных через эстетику современного дизайна. В центре концепции — шахматный набор, где фигуры воплощают героев народных сказаний.

"Мы хотели показать Россию через интеллектуальный и культурный код — без стереотипов. "Сделано в России" — это надежность, инженерная культура и честность перед потребителем", — поделился капитан Bykomarov team Яков Комаров.

Chill Flex MISIS предложили лаконичные геометрические формы, превращая знакомые каждому русскому человеку символы в универсальные пиктограммы.

"Мы искали язык, понятный миру без перевода. Простая форма способна передать характер России. "Сделано в России" — это бренд, который соединяет дизайн и экспорт, рассказывая миру о нашей культуре и талантах", — сказал капитан команды Chill Flex MISIS Даниил Хатунцев.

"Дизайн-цех" — ежегодный конкурс креативных команд, организованный Агентством креативных индустрий. Он проводится уже в восьмой раз и направлен на поиск и поддержку молодых дизайнеров, способных переосмыслять культурные коды России через современный визуальный язык.

Команды работают по принципу co-creation: разработку сопровождают менторы — представители компаний-заказчиков и профильных вузов, а опытные трекеры помогают организовать процесс. Участники создают концепции брендированных продуктов, а лучшие решения получают возможность быть реализованными совместно с российскими производителями и брендами. Ранее партнерами конкурса выступали Третьяковская галерея, парк им. Горького, "Яндекс" и другие крупные организации.

В 2025 году отдельный трек был посвящён национальному бренду "Сделано в России" — программе по продвижению отечественной продукции на зарубежных рынках.

Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Генеральный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", Газпром Медиа, "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".