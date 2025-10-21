Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ назвал победителей конкурса "Дизайн-цех" на форуме "Сделано в России"
20:03 21.10.2025
РЭЦ назвал победителей конкурса "Дизайн-цех" на форуме "Сделано в России"
РЭЦ назвал победителей конкурса "Дизайн-цех" на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2025
РЭЦ назвал победителей конкурса "Дизайн-цех" на форуме "Сделано в России"
Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина вручила награды победителям конкурса "Дизайн-цех" — проекта по созданию... РИА Новости, 21.10.2025
2025
Экономика
РЭЦ назвал победителей конкурса "Дизайн-цех" на форуме "Сделано в России"

Никишина вручила награды победителям конкурса

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина вручила награды победителям конкурса "Дизайн-цех" — проекта по созданию концепций сувенирной продукции под национальным брендом "Сделано в России" 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия" в Москве.
В конкурсе приняли участие более 120 дизайнеров и креаторов со всей страны. Проект стал частью стратегического сотрудничества РЭЦ и Агентства креативных индустрий (АКИ), направленного на развитие креативных индустрий и вовлечение дизайнеров в продвижение российских товаров на мировых рынках.
Старший вице-президент РЭЦ, генеральный директор ЭКСАР (Группа РЭЦ) Никита Гусаков и президент Ассоциации НОТЕХ Алексей Никитин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
РЭЦ и Ассоциация "НОТЕХ" подписали меморандум о сотрудничестве
Вчера, 19:49
По итогам жюри, в состав которого вошли представители РЭЦ, АКИ и эксперты индустрии, определили победителей трека "Сделано в России". Ими стали команды Bykomarov team и Chill Flex MISIS.
Bykomarov team представила коллекцию, вдохновлённую образом русских сказок, переосмысленных через эстетику современного дизайна. В центре концепции — шахматный набор, где фигуры воплощают героев народных сказаний.
"Мы хотели показать Россию через интеллектуальный и культурный код — без стереотипов. "Сделано в России" — это надежность, инженерная культура и честность перед потребителем", — поделился капитан Bykomarov team Яков Комаров.
Chill Flex MISIS предложили лаконичные геометрические формы, превращая знакомые каждому русскому человеку символы в универсальные пиктограммы.
"Мы искали язык, понятный миру без перевода. Простая форма способна передать характер России. "Сделано в России" — это бренд, который соединяет дизайн и экспорт, рассказывая миру о нашей культуре и талантах", — сказал капитан команды Chill Flex MISIS Даниил Хатунцев.
"Дизайн-цех" — ежегодный конкурс креативных команд, организованный Агентством креативных индустрий. Он проводится уже в восьмой раз и направлен на поиск и поддержку молодых дизайнеров, способных переосмыслять культурные коды России через современный визуальный язык.
Команды работают по принципу co-creation: разработку сопровождают менторы — представители компаний-заказчиков и профильных вузов, а опытные трекеры помогают организовать процесс. Участники создают концепции брендированных продуктов, а лучшие решения получают возможность быть реализованными совместно с российскими производителями и брендами. Ранее партнерами конкурса выступали Третьяковская галерея, парк им. Горького, "Яндекс" и другие крупные организации.
В 2025 году отдельный трек был посвящён национальному бренду "Сделано в России" — программе по продвижению отечественной продукции на зарубежных рынках.
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнер деловой программы — правительство Москвы. Генеральный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: ТАСС, Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт", Газпром Медиа, "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Международный экспортный форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Эффективность работы нацпавильонов за рубежом оценили на форуме
Вчера, 19:53
 
