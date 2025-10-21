Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о приказах ВСУ стрелять по дезертирам - РИА Новости, 21.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 21.10.2025
Украинский пленный рассказал о приказах ВСУ стрелять по дезертирам
Украинский пленный рассказал о приказах ВСУ стрелять по дезертирам

Пленный Бондаренко: командиры ВСУ приказывали открывать огонь по дезертирам

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 окт – РИА Новости. Украинские командиры отдавали приказы открывать огонь по самовольно оставляющим позиции солдатам ВСУ , сообщил взятый в плен бойцами 20-й армии группировки войск "Запад" на Рубцовском направлении в населенном пункте Шандриголово Иван Бондаренко.
«
"Там отдавались приказы – огонь на поражение если беглец. Был случай у нас, когда мы находились в поселке, там находилась позиция, на ней находилось четыре человека. Эти четыре человека решили уйти в СОЧ (самовольное оставление части – ред.), они не выходили на связь около суток, позицию они покинули. И после того, как начальство узнало, что на позиции их нет, и стало догадываться, что они ушли в СОЧ, был отдан приказ командованием, открывать огонь на поражение. По ним был огонь минометом, дронами", - рассказал пленный на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.
Он пояснил, что такие приказы отдавали командиры 3-й штурмовой бригады ВСУ.
Боевая работа артиллеристов группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ВСУ ликвидировали колумбийского наемника, желавшего сдаться в плен
13 октября, 05:07
 
