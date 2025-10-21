Украинский пленный рассказал о приказах ВСУ стрелять по дезертирам

«

"Там отдавались приказы – огонь на поражение если беглец. Был случай у нас, когда мы находились в поселке, там находилась позиция, на ней находилось четыре человека. Эти четыре человека решили уйти в СОЧ (самовольное оставление части – ред.), они не выходили на связь около суток, позицию они покинули. И после того, как начальство узнало, что на позиции их нет, и стало догадываться, что они ушли в СОЧ, был отдан приказ командованием, открывать огонь на поражение. По ним был огонь минометом, дронами", - рассказал пленный на видео, предоставленном РИА Новости силовыми структурами.