Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежки

"Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе", — приводит издание фрагмент пояснительной записки к законопроекту.

В материале сообщается, что изменения внесут в Жилищный кодекс для формирования единой цифровой платформы для ЖКХ. Электронные квитанции будут размещаться как в ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.