Россиянам сообщили о массовом переходе на электронные платежки

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Минстрой подготовил законопроект, предполагающий переход на электронные платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщают "Известия".
"Предоставление платежных документов в электронной форме указанным способом будет считаться надлежащей доставкой платежного документа потребителю, так же как его доставка на бумажном носителе", — приводит издание фрагмент пояснительной записки к законопроекту.
В материале сообщается, что изменения внесут в Жилищный кодекс для формирования единой цифровой платформы для ЖКХ. Электронные квитанции будут размещаться как в ГИС ЖКХ, так и на портале Госуслуг.
В Минстрое считают, что новый метод поспособствует повышению безопасности получения людьми платежных документов. В министерстве также подчеркнули, что предусмотренную Жилищным кодексом вариативность по оплате коммунальных услуг планируют сохранить для удобства россиян.
12 октября, 02:51