Мужчина умер после глотка из банки пива
16:27 21.10.2025 (обновлено: 17:11 21.10.2025)
Мужчина умер после глотка из банки пива
В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как сделал глоток из банки пива, сообщает издание Mirror. РИА Новости, 21.10.2025
новая зеландия, окленд, в мире, происшествия
Новая Зеландия, Окленд, В мире, Происшествия
Банки пива в продуктовом магазине. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Новой Зеландии мужчина впал в кому и позже скончался после того, как сделал глоток из банки пива, сообщает издание Mirror.
По данным издания, в начале марта 2023 года 21-летний житель Окленда пришел домой с работы с упаковкой канадского пива Honey Bear Beer, полученной в подарок от начальника. После первого глотка напиток показался мужчине необычно солёным.
Спустя несколько минут после употребления пива молодой человек начал проявлять возбуждение и агрессию, вскоре его лицо приняло синюшный оттенок и состояние начало ухудшаться. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому, столкнувшись с полиорганной недостаточностью. Через пять дней мужчина умер от остановки сердца, сообщается в материале.
Издание отмечает, что в ходе расследования выяснилось, что в банке пива содержался жидкий метамфетамин. Полиция Новой Зеландии начала проверку и вскрыла глобальную сеть наркоторговцев. В Окленде был обнаружен склад с примерно 700 килограммами жидкого метамфетамина. Наркотик был найден в партиях комбучи из США, кокосовой воды из Индии и пива из Торонто, заключается в тексте.
Мужчина наливает пиво из бочонка - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива
Новая ЗеландияОклендВ миреПроисшествия
 
 
