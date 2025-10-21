Мужчина умер после глотка из банки пива

Спустя несколько минут после употребления пива молодой человек начал проявлять возбуждение и агрессию, вскоре его лицо приняло синюшный оттенок и состояние начало ухудшаться. Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому, столкнувшись с полиорганной недостаточностью. Через пять дней мужчина умер от остановки сердца, сообщается в материале.