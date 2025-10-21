"Нашли с помощью космических лучей". Что скрывает пирамида Хеопса

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Тысячи лет пирамида Хеопса хранила секрет. Казалось, ее изучили вдоль и поперек — последнее крупное открытие сделали еще в XIX веке. Но потом ученые обнаружили "Большую пустоту". Как специалистам удалось заглянуть сквозь тонны камня? И главное — что, по их мнению, может находиться в тайной комнате?

Единственное чудо, дошедшее до нас

Пирамида Хеопса — или Великая пирамида, как ее называют, — единственное из семи чудес света, дошедшее до наших дней. Построена для фараона Хуфу (в греческой традиции — Хеопса) между 2509 и 2483 годами до нашей эры, сообщает исследование, опубликованное в журнале Nature.

CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год

Первоначально ее высота достигала 147 метров, сейчас — 139. Периметр — почти километр. На такое сооружение ушло около двух миллионов известковых блоков весом более двух тонн каждый. А внутри есть и более массивные — гранитные, весом в десятки тонн.

Несмотря на то, что это один из старейших и крупнейших монументов на Земле, до сих пор нет единого мнения, как именно его построили, отмечают ученые в Nature.

Открытие спустя два столетия

Последнюю крупную внутреннюю структуру в пирамиде Хеопса обнаружили еще в XIX веке. С тех пор казалось, никаких секретов не осталось.

© ScanPyramids mission Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты © ScanPyramids mission Срез пирамиды Хеопса и предполагаемое место нахождения тайной комнаты

Но в 2015-м стартовал международный проект ScanPyramids — "Сканирование пирамид". Исследователи из разных стран решили заглянуть внутрь древнего сооружения, не разрушая его. Для этого использовали мюонную радиографию — метод, позволяющий буквально видеть сквозь стены.

Команда под руководством Кунихиро Моришимы из университета Нагои в ноябре 2017-го опубликовала сенсационные результаты в журнале Nature. Прямо над Большой галереей (тоннелем, ведущим к усыпальнице фараона) зияет внушительных размеров пустота.

Как заглянуть сквозь тонны камня

Использованная при этом технология "просвечивает" объект мюонами — элементарными частицами, образованными космическими лучами.

© AP Photo / Hassan Ammar Пирамида Хеопса © AP Photo / Hassan Ammar Пирамида Хеопса

Они рождаются в момент соприкосновения с атмосферой Земли. Частицы легко проникают сквозь камень и другие материалы. Преодолевая плотные структуры, они рассеиваются и отклоняются в разных направлениях.

Это зависит от плотности окружающей среды: где больше мюонов, там меньше плотность. Иными словами, пустота.

Команда из университета Нагои разместила специальные эмульсионные пленки в Камере царицы. Они фиксировали движение и направление мюонов.

© ScanPyramids mission Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса © ScanPyramids mission Пленочный мюонный детектор, установленный в усыпальнице супруги Хеопса

Результаты подтвердили две независимые исследовательские группы: японская организация KEK установила сцинтилляторные детекторы в той же камере, французская комиссия по альтернативной энергетике CEA разместила газовые детекторы снаружи пирамиды.

Три разные технологии. Три независимых анализа. Результат один и тот же: внутри что-то есть.

Размер впечатляет

"Большую пустоту", как назвали находку, обнаружили прямо над Большой галереей — наклонном 46-метровом тоннеле, ведущем к Камере фараона. Ее протяженность около 30 метров, высота — приблизительно шесть-восемь.

"Никакой крупной структуры внутри пирамиды Хеопса не находили со Средних веков, когда халиф аль-Маамун обнаружил основные внутренние помещения", — говорит Мехди Таюби, президент французского института Heritage Innovation Preservation и главный стратег проекта, в интервью Nature Middle East.

"Мы уверены в том, что эта большая пустота там есть. Что она впечатляющая. И что она не была предсказана ни одной из существующих теорий", — подчеркивает Таюби.

Версия первая: снятие нагрузки

Самое простое объяснение — инженерное решение. Пустота могла служить для снижения нагрузки массивных элементов на каменную кладку.

© ScanPyramids mission Трехмерная модель пирамиды Хеопса в виртуальном мире © ScanPyramids mission Трехмерная модель пирамиды Хеопса в виртуальном мире

Древние строители понимали: тонны камня давят на конструкцию. Чтобы галерея не обрушилась, над ней нужна разгрузочная полость. Подобные архитектурные приемы известны египтологам.

Возможно также, что помещение использовали для размещения противовесов при подъеме тяжелых гранитных блоков во время строительства.

Версия вторая: внутренний пандус

Некоторые египтологи предполагают: это может быть часть внутреннего пандуса. По нему строители затаскивали блоки.

Теория внутренних пандусов частично объясняет, как вообще построили пирамиду. Внешних настилов для такой высоты понадобилось бы слишком много.

Если пустота — действительно пандус, это подтвердит одну из главных строительных теорий.

Версия третья: скрытая гробница

Более фантазийная гипотеза: "Большая пустота" ведет к настоящей гробнице Хеопса. Мол, Камера царя была построена для отвода глаз, а мумия фараона до сих покоится где-то внутри.

Но эту версию большинство ученых считают маловероятной.

Версия четвертая: тайны Атлантиды

Энтузиасты предлагают и вовсе небывалые объяснения. В тайном помещении могут храниться книги и артефакты из погибшей Атлантиды. Или инопланетные предметы.

Некоторые надеются найти там "капсулу времени" — контейнер с информацией от развитых цивилизаций, населявших Землю ранее.

© Public domain Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — Камера царицы с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — Камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот © Public domain Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — Камера царицы с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — Камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот

Другие тайны пирамиды

"Большая пустота" — не единственная находка проекта ScanPyramids.

Три года назад ученые выявили температурные аномалии в основании пирамиды. Некоторые блоки нагревались сильнее остальных — разница достигала шести градусов Цельсия. Это указывало на скрытые за ними помещения.

Мюонное сканирование подтвердило: у подножия действительно есть несколько комнат. Одна — на северной грани — похожа на коридор, ведущий вглубь. Другая, меньшего размера, примыкает к северо-восточной стороне.

© iStock.com / Pavel Muravev Большой сфинкс и пирамиды в Гизе © iStock.com / Pavel Muravev Большой сфинкс и пирамиды в Гизе

В 2023-м команда опубликовала в Nature Communications детальное исследование еще одной структуры — коридора за так называемой зоной Шеврон на северной грани. Его длина около девяти метров.

Когда узнаем правду?

Что на самом деле скрывает "Большая пустота"? Ответа не будет, пока археологи не проберутся внутрь. Мюонная радиография лишь идентифицирует пустые пространства. Но их содержимое показать не может.

Пробурить отверстие или проделать проход к тайной комнате невозможно — это запрещено законодательством Египта, сообщает Российский научный фонд. Пирамида — памятник мирового значения.

© Fotolia / mirceadobre78 Египетские пирамиды на плато Гиза в пригороде Каира © Fotolia / mirceadobre78 Египетские пирамиды на плато Гиза в пригороде Каира