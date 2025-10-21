Песков оценил возможность участия лидеров ЕС в саммите России и США

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Говорить о возможном участии лидеров стран ЕС в саммите РФ-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обговаривались, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.