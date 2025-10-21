https://ria.ru/20251021/peskov-2049564789.html
Песков оценил возможность участия лидеров ЕС в саммите России и США
Песков оценил возможность участия лидеров ЕС в саммите России и США - РИА Новости, 21.10.2025
Песков оценил возможность участия лидеров ЕС в саммите России и США
Говорить о возможном участии лидеров стран ЕС в саммите РФ-США в Венгрии преждевременно, детали встречи еще не обговаривались, заявил журналистам... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:04:00+03:00
2025-10-21T13:04:00+03:00
2025-10-21T13:04:00+03:00
в мире
россия
венгрия
дмитрий песков
евросоюз
встреча путина и трампа в будапеште
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:93:3007:1784_1920x0_80_0_0_0b1cd6f0bb29aea24a24fa29f190a5f6.jpg
https://ria.ru/20251021/lavrov-2049561644.html
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, венгрия, дмитрий песков, евросоюз, встреча путина и трампа в будапеште
В мире, Россия, Венгрия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Встреча Путина и Трампа в Будапеште
Песков оценил возможность участия лидеров ЕС в саммите России и США
Песков: говорить об участии лидеров ЕС в саммите РФ и США преждевременно