Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио - РИА Новости, 21.10.2025
12:44 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/peskov-2049561116.html
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о выборе подходящей площадки для встречи главы российского внешнеполитического... РИА Новости, 21.10.2025
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
дмитрий песков
россия
сша
Новости
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дмитрий Песков
Песков переадресовал в МИД вопрос о встрече Лаврова и Рубио

© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД РФ вопрос о выборе подходящей площадки для встречи главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на неназванные источники передавало, что встреча Лаврова и Рубио может состояться 23 октября. Во вторник канал CNN сообщил, что эта встреча якобы отложена. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил журналистам, что стороны еще не договорились о сроках и месте встречи. Он добавил, что это важное мероприятие требует подготовки. Заместитель министра подчеркнул, что она ведется, а телефонный разговор Лаврова и Рубио, состоявшийся в понедельник, был ее частью.
"Это нужно спрашивать в министерстве иностранных дел", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая площадка для переговоров Лаврова и Рубио будет подходящей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о том, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио якобы отложена, заявила РИА Новости, что западные СМИ сами вбрасывают слухи, а потом сами их опровергают.
В миреРоссияСШАСергей ЛавровМарко РубиоДмитрий Песков
 
 
