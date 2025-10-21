https://ria.ru/20251021/peskov-2049559629.html
Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море
Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море - РИА Новости, 21.10.2025
Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море
Учения НАТО всегда находятся в центре внимания российских военных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о маневрах... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T12:40:00+03:00
2025-10-21T12:40:00+03:00
2025-10-21T12:40:00+03:00
безопасность
северное море
россия
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
https://ria.ru/20251015/nato-2048495827.html
северное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северное море, россия, дмитрий песков, нато
Безопасность, Северное море, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море
Песков: учения НАТО всегда находятся в центре внимания российских военных