Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море
12:40 21.10.2025
Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море
Учения НАТО всегда находятся в центре внимания российских военных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о маневрах...
2025
Песков прокомментировал сообщения о маневрах НАТО в Северном море

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Учения НАТО всегда находятся в центре внимания российских военных, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о маневрах НАТО в Северном море.
"Подобные учения всегда находятся в центре внимания наших военных", - сказал Песков журналистам.
Ранее издание Spiegel сообщило, что военно-воздушные силы НАТО проводят над Северным морем учения Ramstein Flag 2025, в ходе которых отрабатывается сценарий по отражению "российского нападения" на территорию союзников альянса и сдерживания противника.
На Западе высмеяли заявление генсека НАТО о помощи Киеву
15 октября, 22:30
15 октября, 22:30
 
Заголовок открываемого материала