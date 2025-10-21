https://ria.ru/20251021/peskov-2049559215.html
Путин во вторник примет с докладом главу Росприроднадзора, сообщил Песков
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет с докладом главу Росприроднадзора Светлану Радионову, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет сегодня, среди других, у него с докладом глава Росприроднадзора Светлана Радионова
", - сказал Песков
журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ
отметил, что вопросы охраны окружающей среды и реализация соответствующих национальных проектов - приоритеты для Владимира Путина
.
"Деятельность Росприроднадзора чрезвычайно важна. Вопросы охраны окружающей среды, экологии, особенно вопросы реализации соответствующих национальных проектов - это всегда было приоритетом и остается приоритетом для главы государства. Поэтому он регулярно по этой теме получает доклад", - добавил Песков.