В Москве начались переговоры Лаврова с главой МИД Эфиопии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
