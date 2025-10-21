https://ria.ru/20251021/perechen-2049632126.html
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.10.2025
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.10.2025
россия
илья варламов
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов