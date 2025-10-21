Рейтинг@Mail.ru
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
16:50 21.10.2025 (обновлено: 16:51 21.10.2025)
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.10.2025
Блогера Илью Варламова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес блогера Варламова в перечень террористов и экстремистов

Блогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Блогер-иноагент Илья Варламов* внесен в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Варламов Илья Александрович*, 07.01.1984 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов
