Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на 233 миллиона долларов

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на сумму 233 миллиона долларов на поставку инфракрасных систем наблюдения нового поколения для ВМС США и Национальной гвардии ВВС, сообщает компания.

Lockheed Martin заключила контракт стоимостью 233 миллиона долларов с фиксированной ценой на поставку систем IRST21 Block II и комплектующих для ВМС США и Национальной гвардии ВВС", - говорится в заявлении корпорации.

Как отмечает компания, IRST21 Block II представляет собой инфракрасный поисково-следящий сенсор, работающий как тепловизионная камера большой дальности. Он использует длинноволновые инфракрасные технологии для пассивного обнаружения тепловых следов воздушных целей.

В отличие от радиолокационных станций, которые излучают сигнал и могут быть засечены противником, система IRST21 не испускает энергию, что позволяет пилотам выявлять и сопровождать цели, не раскрывая своё местоположение.