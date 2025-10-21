Рейтинг@Mail.ru
Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на 233 миллиона долларов - РИА Новости, 21.10.2025
16:39 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/pentagon-2049628880.html
Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на 233 миллиона долларов
Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на 233 миллиона долларов - РИА Новости, 21.10.2025
Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на 233 миллиона долларов
Американская корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на сумму 233 миллиона долларов на поставку инфракрасных систем наблюдения нового... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T16:39:00+03:00
2025-10-21T16:39:00+03:00
в мире, военно-морские силы сша, lockheed martin , министерство обороны сша, f/a-18e, f-15se, f-16
В мире, Военно-морские силы США, Lockheed Martin , Министерство обороны США, F/A-18E, F-15SE, F-16
Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на 233 миллиона долларов

Пентагон заказал у Lockheed Martin инфракрасные системы наблюдения на $233 млн

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Американская корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона контракт на сумму 233 миллиона долларов на поставку инфракрасных систем наблюдения нового поколения для ВМС США и Национальной гвардии ВВС, сообщает компания.
"Lockheed Martin заключила контракт стоимостью 233 миллиона долларов с фиксированной ценой на поставку систем IRST21 Block II и комплектующих для ВМС США и Национальной гвардии ВВС", - говорится в заявлении корпорации.
Как отмечает компания, IRST21 Block II представляет собой инфракрасный поисково-следящий сенсор, работающий как тепловизионная камера большой дальности. Он использует длинноволновые инфракрасные технологии для пассивного обнаружения тепловых следов воздушных целей.
В отличие от радиолокационных станций, которые излучают сигнал и могут быть засечены противником, система IRST21 не испускает энергию, что позволяет пилотам выявлять и сопровождать цели, не раскрывая своё местоположение.
Сенсоры IRST21 будут установлены на нескольких типах истребителей. На самолётах F/A-18E/F Super Hornet ВМС США система размещается на носовой части подвесного топливного бака, а на истребителях F-15 и F-16 Национальной гвардии ВВС - в контейнере Legion Pod. Такая конструкция позволяет модернизировать самолёты четвёртого поколения, обеспечивая их современными возможностями наведения и наблюдения.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В миреВоенно-морские силы СШАLockheed MartinМинистерство обороны СШАF/A-18EF-15SEF-16
 
 
