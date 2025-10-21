Рейтинг@Mail.ru
05:50 21.10.2025 (обновлено: 05:54 21.10.2025)
Пентагон ответил на вопрос о галстуке Хегсета с российским триколором
Пентагон ответил на вопрос о галстуке Хегсета с российским триколором
© Кадр видео из соцсетейШеф Пентагона Пит Хегсет на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского
Шеф Пентагона Пит Хегсет на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. В Пентагоне отшутились, отвечая на вопрос издания Huffpost о галстуке главы ведомства Пита Хегсета с российским триколором на встрече с Владимиром Зеленским.
На встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским Хегсет был в галстуке с широкими белой, синей и красной полосами, которые были расположены в том же порядке, что и на флаге РФ. Цвета при этом считаются национальными и в США, поскольку присутствуют на американском флаге.
"Твоя мама ему купила", - цитирует издание ответ министерства войны на вопрос о галстуке Хегсета.
Издание уточняет, что спрашивало Пентагон о галстуке, "который напоминает российский".
Ранее аналогичного ответа удостоили того же корреспондента в пресс-службе Белого дома, когда он спросил, кто предложил в качестве места планируемого саммита РФ-США Будапешт. Автор вопроса между тем в 2021 году издал про Трампа книгу с оскорбительным названием.
Вэнс отреагировал на сообщения о галстуке шефа Пентагона
18 октября, 18:19
 
