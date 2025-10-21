Рейтинг@Mail.ru
Путину рассказали о работе "Президентского медвежьего патруля"
14:02 21.10.2025
Путину рассказали о работе "Президентского медвежьего патруля"
Путину рассказали о работе "Президентского медвежьего патруля"
Новости
Радионова рассказала Путину, как работает "Президентский медвежий патруль"
Путину рассказали о работе "Президентского медвежьего патруля"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник рассказала о работе "Медвежьего патруля", который в Арктике теперь называют "Президентским медвежьим патрулем".
В ходе встречи Радионова доложила Путину о реализации проекта "Медвежий патруль", задача которого - снизить количество конфликтных ситуаций между белыми медведями и человеком.
"Вы дали старт "Медвежьему патрулю", теперь его во всей Арктике называют "Президентский медвежий патруль". За пять лет мы (наблюдали - ред.) более 25 особей, издали книгу, пособие для тех, кто работает в Арктике, для тех, кто там живет. Были конфликтные ситуации, кого-то мы даже в Москву доставляли самолетами, медвежонка, у нас такой случай был. Московский зоопарк и специалисты нам помогают", - сказала Радионова.
Она отметила, что пособие помогает правильно себя вести в ареале обитания хищника.
"На сегодня мы гордимся результатом. В этом году у нас не было ни одной конфликтной ситуации", - отметила Радионова.
