Путину рассказали о работе "Президентского медвежьего патруля"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник рассказала о работе "Медвежьего патруля", который в Арктике теперь называют "Президентским медвежьим патрулем".

Она отметила, что пособие помогает правильно себя вести в ареале обитания хищника.

"На сегодня мы гордимся результатом. В этом году у нас не было ни одной конфликтной ситуации", - отметила Радионова.