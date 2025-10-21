Рейтинг@Mail.ru
Первый канал станет партнером программы "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/partner-2049677106.html
Первый канал станет партнером программы "Сделано в России"
Первый канал станет партнером программы "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2025
Первый канал станет партнером программы "Сделано в России"
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Первый канал будут вместе продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России",... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:33:00+03:00
2025-10-21T18:33:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049676437_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_1b497090e80ccbd969efcde0f0ba2b2c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049676437_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee37d0f0f5e33e88493d7c7b94c35f18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Первый канал станет партнером программы "Сделано в России"

РЭЦ и Первый канал будут продвигать продукцию под брендом "Сделано в России"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина на пленарном заседании международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Первый канал будут вместе продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", соответствующее соглашение 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали глава РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Сотрудничество предусматривает реализацию совместных инициатив по продвижению российских товаров и услуг под брендом Made in Russia через информационные проекты, отражающие достижения отечественного бизнеса, науки, технологий и креативных индустрий.
"Несмотря на то, что мы продвигаем национальный бренд и формируем спрос на российскую продукцию за рубежом, безусловно, "Сделано в России" начинается внутри страны. Партнерство с Первым каналом позволит рассказать истории успеха наших экспортеров миллионам зрителей, вдохновляя соотечественников и укрепляя доверие к "Сделано в России" во всем мире", — подчеркнула Никишина.
"Наше подписание — это еще одна возможность помочь стране занять то место, на которое она давно претендует", — отметил Эрнст.
Отдельно РЭЦ и Первый канал договорились о ребрендинге Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" уже в следующем году.
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнеры деловой программы — правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер — ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала