Первый канал станет партнером программы "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Первый канал будут вместе продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", соответствующее соглашение 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали глава РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Сотрудничество предусматривает реализацию совместных инициатив по продвижению российских товаров и услуг под брендом Made in Russia через информационные проекты, отражающие достижения отечественного бизнеса, науки, технологий и креативных индустрий.
"Несмотря на то, что мы продвигаем национальный бренд и формируем спрос на российскую продукцию за рубежом, безусловно, "Сделано в России" начинается внутри страны. Партнерство с Первым каналом позволит рассказать истории успеха наших экспортеров миллионам зрителей, вдохновляя соотечественников и укрепляя доверие к "Сделано в России" во всем мире", — подчеркнула Никишина.
"Наше подписание — это еще одна возможность помочь стране занять то место, на которое она давно претендует", — отметил Эрнст.
Отдельно РЭЦ и Первый канал договорились о ребрендинге Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" уже в следующем году.
Международный экспортный форум "Сделано в России" — главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума — Российский экспортный центр. Партнеры деловой программы — правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер — ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер — РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, Россия 24, медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".