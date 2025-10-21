Первый канал станет партнером программы "Сделано в России"

Генеральный директор Первого канала, продюсер Константин Эрнст и генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) и Первый канал будут вместе продвигать российскую продукцию под национальным брендом "Сделано в России", соответствующее соглашение 21 октября на площадке Международного экспортного форума "Сделано в России" подписали глава РЭЦ Вероника Никишина и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Сотрудничество предусматривает реализацию совместных инициатив по продвижению российских товаров и услуг под брендом Made in Russia через информационные проекты, отражающие достижения отечественного бизнеса, науки, технологий и креативных индустрий.

"Несмотря на то, что мы продвигаем национальный бренд и формируем спрос на российскую продукцию за рубежом, безусловно, "Сделано в России" начинается внутри страны. Партнерство с Первым каналом позволит рассказать истории успеха наших экспортеров миллионам зрителей, вдохновляя соотечественников и укрепляя доверие к "Сделано в России" во всем мире", — подчеркнула Никишина.

"Наше подписание — это еще одна возможность помочь стране занять то место, на которое она давно претендует", — отметил Эрнст.

Отдельно РЭЦ и Первый канал договорились о ребрендинге Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" уже в следующем году.

