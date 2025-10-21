https://ria.ru/20251021/ozelenenie-2049693994.html
Единый день озеленения провели в Рязанской области
Единый день озеленения провели в Рязанской области - РИА Новости, 21.10.2025
Единый день озеленения провели в Рязанской области
Порядка 11 тысяч человек приняли участие в акции Единый день озеленения, прошедшей в Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова, сообщила... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:55:00+03:00
2025-10-21T19:55:00+03:00
2025-10-21T19:55:00+03:00
рязанская область
рязанская область
павел малков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939678062_0:113:3071:1840_1920x0_80_0_0_46a6e0b990411f7fc39ca3f3dd69b0be.jpg
https://ria.ru/20251014/medal-2048252410.html
https://ria.ru/20251011/mzhd--2047671795.html
рязанская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939678062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98595efe99e8ef69f8ccb7ccef3b9f22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Единый день озеленения провели в Рязанской области
Порядка 11 тысяч человек приняли участие в акции Единый день озеленения
РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Порядка 11 тысяч человек приняли участие в акции Единый день озеленения, прошедшей в Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова, сообщила пресс-служба правительства региона.
На заседании правительства области во вторник губернатор поблагодарил всех, кто участвовал 18 октября в Едином дне озеленения, отмечает пресс-служба.
"Работа организована по поручению главы региона и соответствует ключевым задачам национального проекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в Рязанской области в этой экологической акции приняли участие порядка 11 тысяч человек, на 423 территориях высажены более 9 тысяч зеленых насаждений на общей площади 184 тысячи квадратных метров. Это хвойные породы, лиственные деревья, декоративные кустарники.
"Только в областном центре озеленили более 200 площадок. Благодарю всех за участие в акции. Это тысячи людей: работники госучреждений, предприятий, организаций соцсферы, участники и ветераны специальной военной операции, в том числе те, кто обучается по программе "ГЕРОИ62", военнослужащие 137-го полка, активисты ТОС (территориального общественного самоуправления - ред.), представители общественных объединений и многие другие", - приводятся в сообщении слова Малкова.
До конца октября, добавил глава региона, продолжится месяц озеленения. Он также поручил составить планы по озеленению региона на следующий год.