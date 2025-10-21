Единый день озеленения провели в Рязанской области

РЯЗАНЬ, 21 окт - РИА Новости. Порядка 11 тысяч человек приняли участие в акции Единый день озеленения, прошедшей в Рязанской области по инициативе губернатора Павла Малкова, сообщила пресс-служба правительства региона.

На заседании правительства области во вторник губернатор поблагодарил всех, кто участвовал 18 октября в Едином дне озеленения, отмечает пресс-служба.

"Работа организована по поручению главы региона и соответствует ключевым задачам национального проекта "Экологическое благополучие", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в Рязанской области в этой экологической акции приняли участие порядка 11 тысяч человек, на 423 территориях высажены более 9 тысяч зеленых насаждений на общей площади 184 тысячи квадратных метров. Это хвойные породы, лиственные деревья, декоративные кустарники.

"Только в областном центре озеленили более 200 площадок. Благодарю всех за участие в акции. Это тысячи людей: работники госучреждений, предприятий, организаций соцсферы, участники и ветераны специальной военной операции, в том числе те, кто обучается по программе "ГЕРОИ62", военнослужащие 137-го полка, активисты ТОС (территориального общественного самоуправления - ред.), представители общественных объединений и многие другие", - приводятся в сообщении слова Малкова.