Овчинский: общественное пространство появится на Лужнецкой набережной

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На Лужнецкой набережной в Москве появится общественное пространство в рамках строительства крупного многофункционального комплекса, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, два корпуса строящегося Luzhniki Collection в Хамовниках объединит благоустроенная территория с бульваром.
"Общая площадь благоустроенной территории составит почти 2 гектара с зеленой зоной свыше 11 тысяч квадратных метров. В частности, появится пространство для прогулок площадью один гектар вдоль Лужнецкой набережной Москвы-реки с масштабным озеленением и продуманным зонированием для отдыха и работы. Проектом также предусмотрены места на площади для возможности работать на открытом воздухе и ресторанные дворики для проведения деловых переговоров и встреч с друзьями", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Он уточнил, что здесь будут дорожки для бега и велопрогулок, а для пешеходов разместят мебель из архитектурного бетона с подогревом и скамейки.
Многофункциональный комплекс на 324 тысячи квадратных метров строится по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4. Девелопер проекта – "Абсолют".