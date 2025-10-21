Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: общественное пространство появится на Лужнецкой набережной
21.10.2025
Овчинский: общественное пространство появится на Лужнецкой набережной
Овчинский: общественное пространство появится на Лужнецкой набережной
2025
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: общественное пространство появится на Лужнецкой набережной

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. На Лужнецкой набережной в Москве появится общественное пространство в рамках строительства крупного многофункционального комплекса, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, два корпуса строящегося Luzhniki Collection в Хамовниках объединит благоустроенная территория с бульваром.
"Общая площадь благоустроенной территории составит почти 2 гектара с зеленой зоной свыше 11 тысяч квадратных метров. В частности, появится пространство для прогулок площадью один гектар вдоль Лужнецкой набережной Москвы-реки с масштабным озеленением и продуманным зонированием для отдыха и работы. Проектом также предусмотрены места на площади для возможности работать на открытом воздухе и ресторанные дворики для проведения деловых переговоров и встреч с друзьями", – цитирует Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Он уточнил, что здесь будут дорожки для бега и велопрогулок, а для пешеходов разместят мебель из архитектурного бетона с подогревом и скамейки.
Многофункциональный комплекс на 324 тысячи квадратных метров строится по адресу: Лужнецкая набережная, владение 2/4. Девелопер проекта – "Абсолют".
Москва
 
 
