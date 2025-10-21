Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, достигло 13 человек

КАЛИНИНГРАД, 21 окт — РИА Новости. Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с 9 до 13, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" в Калининграде . У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения, его деятельность была приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

"Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, которые проходят лечение, 13. У всех норавирусная инфекция", - сказали в пресс-службе.