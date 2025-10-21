https://ria.ru/20251021/otravlenie-2049566984.html
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, достигло 13 человек
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, достигло 13 человек - РИА Новости, 21.10.2025
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, достигло 13 человек
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с 9 до 13, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T13:16:00+03:00
2025-10-21T13:16:00+03:00
2025-10-21T13:16:00+03:00
происшествия
калининград
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251021/otravlenie-2049565939.html
калининград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Калининград, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, достигло 13 человек
Число отравившихся в кафе в Калининграде детей выросло до 13 человек
КАЛИНИНГРАД, 21 окт — РИА Новости. Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, выросло с 9 до 13, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В воскресенье пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора
сообщала, что девять школьников отравились в кафе "Бела Дона" в Калининграде
. У заболевших лабораторно подтверждена норавирусная инфекция, они находятся на амбулаторном лечении. Сотрудники управления выявили в кафе многочисленные нарушения, его деятельность была приостановлена. Возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
"Число детей, отравившихся в кафе в Калининграде, которые проходят лечение, 13. У всех норавирусная инфекция", - сказали в пресс-службе.
В понедельник минздрав в соцсети "ВКонтакте" сообщил, что состояние детей, которые лечатся амбулаторно, удовлетворительное.