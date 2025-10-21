Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека

ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.

"На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 89 пострадавших, у 11 из них диагностировали сальмонеллез.

О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии , все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", которую купили в магазинах торговой сети "Николаевский". На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Цех закрыли, продажу 6,4 тонны готовой продукции приостановили.