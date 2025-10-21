Рейтинг@Mail.ru
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 21.10.2025 (обновлено: 16:37 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/otravlenie-2049529908.html
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека - РИА Новости, 21.10.2025
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека
Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:57:00+03:00
2025-10-21T16:37:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ad4ebdaf63a89765cc21e5dd13e688c.jpg
https://ria.ru/20251020/otravlenie-2049313101.html
улан-удэ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599901638_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_1dc45785a4fe1ba86e4c6ddcba67786b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека

Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121, госпитализированы 67 человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 89 пострадавших, у 11 из них диагностировали сальмонеллез.
О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ стало известно 19 октября. По данным управления Роспотребнадзора по Бурятии, все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", которую купили в магазинах торговой сети "Николаевский". На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Цех закрыли, продажу 6,4 тонны готовой продукции приостановили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Обвинение предъявили заведующей завпроизводством цеха компании "Восток". Суд отправил ее под стражу.
Заведующая производством цеха готовой пищевой продукции во ввремя допроса в Следственном комитете. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК предъявил обвинение по делу о массовом отравлении в Улан-Удэ
20 октября, 11:09
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала