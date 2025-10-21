https://ria.ru/20251021/otravlenie-2049529908.html
Число отравившихся едой в Улан-Удэ достигло 121 человека
ВЛАДИВОСТОК, 21 окт — РИА Новости. Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"На сегодня зарегистрирован 121 случай, из них 66 детей. Госпитализированы 67 человек, из них 40 детей", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 89 пострадавших, у 11 из них диагностировали сальмонеллез.
О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ
стало известно 19 октября. По данным управления Роспотребнадзора
по Бурятии
, все заболевшие употребляли готовую еду производства ООО "Восток", которую купили в магазинах торговой сети "Николаевский". На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Цех закрыли, продажу 6,4 тонны готовой продукции приостановили.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности". Обвинение предъявили заведующей завпроизводством цеха компании "Восток". Суд отправил ее под стражу.