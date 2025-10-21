Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/otpusk-2049503385.html
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года - РИА Новости, 21.10.2025
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года
Ноябрь является одним из самых "невыгодных" месяцев для того, чтобы взять отпуск в 2025 году, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:07:00+03:00
2025-10-21T04:07:00+03:00
общество
юлия санина
работа.ру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:190:3070:1918_1920x0_80_0_0_996bb282290022cbc7928f435f23579d.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bde962555c5dedc5b341229afe62284e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юлия санина, работа.ру
Общество, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года

Санина назвала ноябрь одним из самых невыгодных для отпуска месяцев

© iStock.com / martin-dmДевушка в гостиничном номере
Девушка в гостиничном номере - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© iStock.com / martin-dm
Девушка в гостиничном номере . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ноябрь является одним из самых "невыгодных" месяцев для того, чтобы взять отпуск в 2025 году, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"С точки зрения дохода ноябрь является одним из наименее выгодных месяцев для отпуска в 2025 году. Это напрямую связано с производственным календарем. Меньше рабочих дней — меньше общий доход", - сказала Санина.
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
Календарь праздничных и выходных дней в 2026 году
24 сентября, 17:10
По ее словам, это связано с тем, что в ноябре будет всего 19 рабочих дней и 11 выходных, включая официальный праздник — День народного единства 4 ноября.
"Поскольку отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные, то при одинаковом окладе итоговый доход за месяц - отпускные и зарплата за отработанные дни - в ноябре будет ниже, чем в месяцы с большим количеством рабочих дней. Для сравнения, в октябре, где 23 рабочих дня, совокупный доход при тех же условиях может быть на тысячи рублей выше", - объяснила эксперт.
Девушка перед отпуском - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Назван самый невыгодный для отпуска летний месяц
22 мая, 02:26
 
ОбществоЮлия СанинаРабота.ру
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала