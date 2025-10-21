https://ria.ru/20251021/otpusk-2049503385.html
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года - РИА Новости, 21.10.2025
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года
Ноябрь является одним из самых "невыгодных" месяцев для того, чтобы взять отпуск в 2025 году, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T04:07:00+03:00
2025-10-21T04:07:00+03:00
2025-10-21T04:07:00+03:00
общество
юлия санина
работа.ру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:190:3070:1918_1920x0_80_0_0_996bb282290022cbc7928f435f23579d.jpg
https://ria.ru/20250924/prazdniki-2044086361.html
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018375025.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961677052_0:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_bde962555c5dedc5b341229afe62284e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, юлия санина, работа.ру
Общество, Юлия Санина, Работа.ру
Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года
Санина назвала ноябрь одним из самых невыгодных для отпуска месяцев
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ноябрь является одним из самых "невыгодных" месяцев для того, чтобы взять отпуск в 2025 году, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
"С точки зрения дохода ноябрь является одним из наименее выгодных месяцев для отпуска в 2025 году. Это напрямую связано с производственным календарем. Меньше рабочих дней — меньше общий доход", - сказала Санина
.
По ее словам, это связано с тем, что в ноябре будет всего 19 рабочих дней и 11 выходных, включая официальный праздник — День народного единства 4 ноября.
"Поскольку отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные, то при одинаковом окладе итоговый доход за месяц - отпускные и зарплата за отработанные дни - в ноябре будет ниже, чем в месяцы с большим количеством рабочих дней. Для сравнения, в октябре, где 23 рабочих дня, совокупный доход при тех же условиях может быть на тысячи рублей выше", - объяснила эксперт.