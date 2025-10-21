Эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2025 года

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ноябрь является одним из самых "невыгодных" месяцев для того, чтобы взять отпуск в 2025 году, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По ее словам, это связано с тем, что в ноябре будет всего 19 рабочих дней и 11 выходных, включая официальный праздник — День народного единства 4 ноября.

"Поскольку отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные, то при одинаковом окладе итоговый доход за месяц - отпускные и зарплата за отработанные дни - в ноябре будет ниже, чем в месяцы с большим количеством рабочих дней. Для сравнения, в октябре, где 23 рабочих дня, совокупный доход при тех же условиях может быть на тысячи рублей выше", - объяснила эксперт.