Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом находится в России на сезонном уровне, отмечается динамика к росту числа госпитализированных, от недели к неделе увеличивается количество больных гриппом, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на сезонном уровне. Вместе с тем в стране еженедельно регистрируется порядка 700 тысяч заболевших, отмечается динамика к росту числа госпитализированных. От недели к неделе увеличивается число больных гриппом", - рассказали в ведомстве.

По данным углубленных исследований циркулирующих вирусов, выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам, которые рекомендованы для эпидсезона 2025-2026 годов.

"В сравнении с прошлым сезоном в вакцине, которая применяется сегодня, изменен штаммовый состав, в том числе заменен вирус гриппа A(H3N2). Поэтому в текущем сезоне следует своевременно привиться актуальной вакциной, которая позволит сформировать эффективный иммунный ответ", - прояснили в Роспотребнадзоре

Там уточнили, что на сегодня в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито уже более 41,8 миллиона граждан - это 28,3% населения страны.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что вакцинация остаётся самым надёжным способом защиты от тяжёлого течения гриппа и серьёзных осложнений. В первую очередь прививки рекомендуются людям из групп риска - маленьким детям, пожилым, беременным и пациентам с хроническими заболеваниями. Особое внимание - медицинским и социальным работникам, а также сотрудникам образования.