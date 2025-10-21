Рейтинг@Mail.ru
18:50 21.10.2025
в мире, иран, сша, израиль
В мире, Иран, США, Израиль
США не допустят появления у Ирана ядерного оружия, заявил Вэнс

Вэнс: США не позволят Ирану обзавестись ядерным оружием

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что Вашингтон стремится к налаживанию отношений с Тегераном, но не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием.
"Президент США ясно обозначил нашу политику в отношении Ирана. Он хочет, чтобы Иран процветал и чтобы у нас были хорошие отношения, но они не могут обладать ядерным оружием. Мы продолжим использовать все дипломатические средства, чтобы этого не произошло", — сказал Вэнс.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
У Европы нет оснований для чрезмерного давления на Иран, заявил Песков
20 октября, 13:02
 
