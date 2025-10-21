https://ria.ru/20251021/orden-2049672617.html
Путин наградил Михалкова орденом
Путин наградил Михалкова орденом - РИА Новости, 21.10.2025
Путин наградил Михалкова орденом
Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T18:19:00+03:00
2025-10-21T18:19:00+03:00
2025-10-21T18:20:00+03:00
культура
никита михалков
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420686_0:3:2760:1556_1920x0_80_0_0_afc4a3f455a97a37ea927c93d98738a9.jpg
https://ria.ru/20251020/mihalkov-2049394169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049420686_31:0:2760:2047_1920x0_80_0_0_41bead121664d285f1620209e856c9d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никита михалков, владимир путин, россия, общество
Культура, Никита Михалков, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин наградил Михалкова орденом
Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного