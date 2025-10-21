Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил Михалкова орденом
Культура
 
18:19 21.10.2025
Путин наградил Михалкова орденом
Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
никита михалков, владимир путин, россия
Культура, Никита Михалков, Владимир Путин, Россия, Общество
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Российского Фонда Культуры, кинорежиссер Никита Михалков. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Во вторник Никита Михалков отмечает 80-летний юбилей.
"За выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссера, председателя Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации" Михалкова Никиту Сергеевича", - говорится в документе.
Президент России Владимир Путин и режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Михалков служит России, заявил Путин
20 октября, 15:17
20 октября, 15:17
 
Культура
 
 
