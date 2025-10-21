Рейтинг@Mail.ru
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии
Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
16:37 21.10.2025
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии - РИА Новости, 21.10.2025
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии, старт строительству объекта был дан ровно год назад, сообщает пресс-служба группы ВИС,... РИА Новости, 21.10.2025
республика саха (якутия)
река лена
река лена
Новости
река лена
Республика Саха (Якутия), Река Лена
Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии

ВИС: первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии

ЯКУТСК, 21 окт – РИА Новости. Первую опору возвели на строительной площадке Ленского моста в Якутии, старт строительству объекта был дан ровно год назад, сообщает пресс-служба группы ВИС, занимающейся этим строительством.
"На строительной площадке Ленского моста в Республике Саха (Якутия) состоялось торжественное мероприятие, посвящённое завершению возведения первой опоры уникального мостового перехода", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в компании, первая опора возведена в составе левобережного автомобильного подхода моста. Для устройства опоры высотой 9,5 метров и шириной 13 метров потребовалось почти 440 кубометров бетона.
В торжественной церемонии возведения первой опоры моста приняли участие премьер-министр правительства республики Кирилл Бычков и председатель совета директоров группы ВИС Сергей Ромашов. Как отметил Бычков, аналогов сооружения нет в мире.
"Это первый вантовый мост, который появится на вечной мерзлоте, на такой мощной артерии, как река Лена", – сказал также Бычков.
По информации строителей, всего на левом берегу будет четыре опоры – свайные основания для них уже готовы, в ближайшее время начнётся возведение ростверка следующей опоры. Старт строительству был дан ровно год назад. За это время проделана огромная работа: построен первый коффердам, устроены свайные основания левобережных опор моста.
Работа продолжится и в зимнее время. Продолжается сборка второго 17-метрового коффердама для центральной опоры моста. Всего же в строительстве Ленского моста в летний период было задействовано 300 человек и 95 единиц техники. В настоящее время с учётом сезонной корректировки работ на всех площадках занято 200 человек и 50 единиц техники.
"Такие проекты – символ интенсивного развития страны, масштабного обновления инфраструктуры. Концессия по созданию Ленского моста реализуется благодаря объединению усилий государства и бизнеса. Эта синергия позволила начать масштабную стройку, о которой мечтали несколько поколений жителей республики", – сказал Ромашов.
В октябре забили первую буронабивную сваю под опоры Ленского моста, дан старт основному циклу работ. Весной после ледохода должны начаться работы в русле реки Лена.
По концессионному соглашению между правительством республики и группой ВИС автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки.
 
Республика Саха (Якутия)Река Лена
 
 
