В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории Брянской области отменена более чем через 2 часа, следует из сообщения губернатора региона Александра Богомаза. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:38:00+03:00
безопасность
брянская область
александр богомаз
В Брянской области отменили ракетную опасность спустя два часа