19:38 21.10.2025
В Брянской области отменили ракетную опасность
В Брянской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность на территории Брянской области отменена более чем через 2 часа, следует из сообщения губернатора региона Александра Богомаза. РИА Новости, 21.10.2025
безопасность
брянская область
александр богомаз
безопасность, брянская область, александр богомаз
Безопасность, Брянская область, Александр Богомаз
© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Ракетная опасность на территории Брянской области отменена более чем через 2 часа, следует из сообщения губернатора региона Александра Богомаза.
"Внимание! Отбой ракетной опасности", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
О начале тревоги Богомаз объявил во вторник в 16.51 мск, она продлилась 2 часа 22 минуты.
