В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.10.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории всей Курской области, сообщил оперативный штаб регионального правительства.
