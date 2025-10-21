Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.10.2025
18:40 21.10.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.10.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории всей Курской области, сообщил оперативный штаб регионального правительства. РИА Новости, 21.10.2025
безопасность, курская область
Безопасность, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность

На всей территории Курской области отменили ракетную опасность

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории всей Курской области, сообщил оперативный штаб регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба региона.
Ракетную опасность в Курской области во вторник объявили в 16.55 мск, она действовала один час 24 минуты.
