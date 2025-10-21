https://ria.ru/20251021/opasnost-2049643532.html
В Брянской области объявили ракетную опасность
В Брянской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.10.2025
В Брянской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
брянская область
александр богомаз
безопасность
брянская область
В Брянской области объявили ракетную опасность
На территории Брянской области объявили ракетную опасность