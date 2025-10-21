Рейтинг@Mail.ru
Известный вор считает, что грабители могут предложить Лувру купить ценности - РИА Новости, 21.10.2025
Известный вор считает, что грабители могут предложить Лувру купить ценности
Известный вор считает, что грабители могут предложить Лувру купить ценности
Грабители, вынесшие из Лувра в Париже драгоценности, смогут получить за них деньги в том случае, если через несколько лет обратятся к руководству музея с...
2025
франция, париж, рембрандт, в мире
Франция, Париж, Рембрандт, В мире
Известный вор считает, что грабители могут предложить Лувру купить ценности

Грабители Лувра могут получить за ценности из Лувра пять миллионов долларов

Лувр
Лувр - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Лувр . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Грабители, вынесшие из Лувра в Париже драгоценности, смогут получить за них деньги в том случае, если через несколько лет обратятся к руководству музея с предложением вернуть их за вознаграждение, которое может составить пять миллионов долларов, заявил Майлз Коннор, известный тем, что в 1980-х вынес из Бостонского музея картину Рембрандта, которую затем вернул.
"Лучшее, что они могут сделать, если хотят на них заработать, так это придержать их у себя несколько лет, а затем попросить кого-нибудь, скажем, адвоката, обратиться в музей и сказать: "Послушайте, у меня есть ребята, которые, возможно, смогут вернуть драгоценности, но они подвергают свою жизнь опасности", - заявил Коннор в интервью телеканалу ABC.
По его словам, грабители могут выручить около пять миллионов долларов вознаграждения за возвращение драгоценностей.
Ранее газета Parisien со ссылкой на минкультуры Франции сообщала, что одна только ныне украденная подвязка императрицы Евгении де Монтихо, инкрустированная более чем 2,6 тысячи бриллиантов, при покупке обошлась музею почти в 7 миллионов евро.
Газета Parisien 19 октября объявила, что грабители пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. Глава МВД Франции Лоран Нуньес уточнил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло "болгаркой", и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Он не стал исключать, что преступниками могли оказаться иностранцы. Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
Франция Париж Рембрандт В мире
 
 
