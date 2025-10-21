Около 350 кузбассовцев прошли обучение в центре "Мой бизнес"

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. С начала года около 350 жителей Кузбасса обучились предпринимательским компетенциям по программе "Азбука бизнеса" в центре "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.

Обучение проходит в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Малое и среднее предпринимательство — одно из важнейших направлений для развития экономики Кузбасса", — приводит пресс-служба слова губернатора региона Ильи Середюка.

Он подчеркнул, что задача властей состоит в том, чтобы дать всем желающим открыть свое дело актуальные знания и реальные инструменты для старта. Для этого проводится обучающая программа "Азбука бизнеса", в рамках которой участников учат разрабатывать бизнес-идею, составлять бизнес-план, планировать финансы, выстраивать маркетинговую стратегию, вести переговоры и регистрировать бизнес. В завершении программы участники представят собственные бизнес-проекты.