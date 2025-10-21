Рейтинг@Mail.ru
ВСУ стали в три раза чаще обстреливать Брянскую область, заявил Богомаз - РИА Новости, 21.10.2025
05:52 21.10.2025
ВСУ стали в три раза чаще обстреливать Брянскую область, заявил Богомаз
ВСУ стали в три раза чаще обстреливать Брянскую область, заявил Богомаз
ВСУ стали в три раза чаще обстреливать Брянскую область за последний год, заявил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости. РИА Новости, 21.10.2025
александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность
Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ стали в три раза чаще обстреливать Брянскую область, заявил Богомаз

Богомаз: число обстрелов Брянской области за год выросло в три раза

Александр Богомаз. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. ВСУ стали в три раза чаще обстреливать Брянскую область за последний год, заявил губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости.
"И у нас их (ракеты - ред.) сбивают. Я могу сказать одно: если взять этот год, то обстрелы увеличились ровно в три раза. Больше стало, чем за все предыдущее время", - сказал Богомаз, отвечая на вопрос о попытках ударов в направлении региона со стороны ВСУ.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
В Брянской области при ударе FPV-дронов пострадал мирный житель
17 октября, 18:31
 
Александр БогомазВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
