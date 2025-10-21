Рейтинг@Mail.ru
Россия учитывает интересы Эфиопии в сфере обороны, заявил Лавров
13:59 21.10.2025
Россия учитывает интересы Эфиопии в сфере обороны, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос во время встречи в Москве
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия учитывает интересы Эфиопии в сфере обороны, ведёт работу с республикой по линии военно-технического сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Говорили мы и об успешной работе межправительственной рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству, она заседала в мае. В этой сфере у нас тоже очень хорошие традиции, и мы всегда готовы в полной мере учитывать интересы наших эфиопских друзей в сфере надёжного обеспечения своей обороноспособности", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Белоусов: Россия и Белоруссия укрепляют единое оборонное пространство
15 октября, 15:28
 
