ВС России нанесли удар по украинским энергетическим объектам

Специальная военная операция на Украине
 
12:22 21.10.2025 (обновлено: 13:02 21.10.2025)
© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные уничтожили энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Нанесено поражение <...> местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах", — говорится в сводке.
Для ударов бойцы применили авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию.
Всего с начала СВО российская армия уничтожила:
  • 667 украинских самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 91 466 дронов;
  • 633 ЗРК;
  • 25 602 танка и других ББМ;
  • 1605 боевых машин РСЗО;
  • 30 683 орудия полевой артиллерии и минометов;
  • 44 481 автомобиль.
