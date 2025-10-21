Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области поврежден объект теплоснабжения - РИА Новости, 21.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 21.10.2025
В Черниговской области поврежден объект теплоснабжения
Объект теплоснабжения и энергетический объект повреждены в Черниговской области на севере Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации...
В Черниговской области поврежден объект теплоснабжения

В Черниговской области на севере Украины поврежден объект теплоснабжения

Пожарные на Украине
Пожарные на Украине
Пожарные на Украине
Пожарные на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Объект теплоснабжения и энергетический объект повреждены в Черниговской области на севере Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Накануне энергокомпания "Черниговоблэнерго" сообщила, что северная часть Черниговской области Украины осталась без света после повреждения энергообъекта. "Черниговводоканал" заявил об отсутствии водоснабжения в Чернигове.
По словам Чауса, в области повреждены объект теплоснабжения и энергобъект. "Из-за этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных общинах области… Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Частично развернутые пункты несокрушимости", - написал Чаус в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
