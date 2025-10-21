https://ria.ru/20251021/obekt-2049523574.html
В Черниговской области поврежден объект теплоснабжения
Объект теплоснабжения и энергетический объект повреждены в Черниговской области на севере Украины, сообщил во вторник глава областной военной администрации... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T09:12:00+03:00
черниговская область
украина
чернигов
В Черниговской области на севере Украины поврежден объект теплоснабжения