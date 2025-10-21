"От аномального тепла до снежных бурь". Какие сюрпризы готовит ноябрь

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Последний месяц осени готовит россиянам настоящие качели. Когда менять резину на зимнюю, где ждать ледяных дождей и почему синоптики называют грядущий ноябрь "климатическим безумием"?

Месяц климатического безумия

По мнению климатолога Александра Сергеева, предстоящий ноябрь может оказаться месяцем климатического безумия. "Мы увидим и интенсивные осадки, и сильные ветра, снежные бури, значительные перепады температур", — сообщает News.ru.

Волны тепла и холода будут постоянно сменять друг друга. Именно такие температурные качели и создают идеальные условия для туманов — когда теплый воздух сталкивается с быстро остывающей поверхностью, влага конденсируется и образует густую дымку.

Главная особенность месяца — туманы, рассказал синоптик Михаил Семенов. В конце осени почва начинает постепенно промерзать, однако снег пока не выпадает в больших количествах. Ноябрьские ночи считаются самыми темными.

"В этом месяце температура все чаще опускается ниже нуля, причем не только ночью, но и в дневное время. Понемногу наступают морозы, однако иногда даже в ноябре случаются оттепели. Практически весь ноябрь относят к периоду предзимья, и только последние несколько дней называются первозимьем", — пояснил Семенов.

Юг

На юге европейской части России ожидается средняя температура +5-7 градусов — немногим выше привычной нормы, отмечают "Аргументы и факты".

В первые дни существенных осадков не ожидается, дневная температура +12-17. А вот середина первой декады принесет кратковременные дожди, днем +7-12 градусов. Завершится ноябрь теплой и сухой погодой — днем +10-15.

В Крыму ожидаемая средняя температура +6-8 градусов. В начале месяца без осадков, днем +13-18 тепла. К середине третьей декады установится сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +14-19.

Урал и Сибирь

На Урале средняя температура будет колебаться от −4 до −7 градусов. К концу второй декады придет интенсивная волна холода. Ночью — мороз −20-25, днем −13-18, без осадков, сообщают "Аргументы и факты".

В Сибири ожидается сильное похолодание, температура опустится до −25-28 градусов. С морозом придут сильный ветер и снежные бури, предупреждает News.ru.

На юге Западной Сибири средняя температура −5-6 градусов. К концу второй декады образуется снежный покров и немного похолодает — днем до –8. Завершится ноябрь в регионе сухой и морозной погодой: ночью −22-27 градусов, днем −13-18.

Якутия

В Якутию, как ожидается, придет настоящая зима. К середине последнего осеннего месяца температура воздуха может опуститься до −30 градусов, утверждает News.ru.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил , что на большей части России потепления не ожидается. "На 80-90% территории нашей страны можно говорить, что тепло уже не вернется", — отметил эксперт.

Дальний Восток

На юг Дальнего Востока и в Приморский край в конце осени придут обильные ледяные дожди, предупреждает синоптик Александр Сергеев в интервью News.ru.

"Температура воздуха в ноябре будет заметно колебаться: поднимаясь до положительных значений, иногда опускаясь ниже нуля. В итоге такие условия создают идеальную среду для развития ледяного дождя — крайне опасного явления", — отметил специалист.

Калининград

В Калининградской области ожидается средняя температура +5-6 градусов, что немногим выше привычной нормы. Предполагаемое количество осадков 120-130 миллиметров — больше, чем в других регионах, отмечают "Аргументы и факты".

В первые дни месяца пройдут дожди, днем максимальная температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. А вот к концу ноября осадков будет заметно меньше. Максимальная температура днем +5-10 градусов.

Москва и Санкт-Петербург

В столице ноябрь начнется с тепла. Метеоролог Александр Сергеев сообщил News.ru: в первой декаде дневные температуры поднимутся до +10-12 градусов — значительно выше нормы. Синоптик Михаил Семенов добавил: такая погода продержится недолго.

По данным "Аргументов и фактов", в первые дни месяца в Москве возможен небольшой дождь, днем +4-9. К середине первой декады — небольшие осадки, днем — до 5 градусов тепла.

К середине ноября резко похолодает. Ночные температуры опустятся до −5 и ниже. Осадки будут смешанными — дождь и снег, что создаст сложные условия на дорогах, предупреждает Александр Сергеев.

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал News.ru: метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября. Устойчивый снежный покров сформируется в конце месяца.

Завершится ноябрь в столице облачностью с прояснениями, возможен небольшой дождь, утром туман, днем — до +5 градусов, сообщают "Аргументы и факты".

В Санкт-Петербурге ожидается средняя температура месяца +1-2 градуса. В начале ноября пройдут дожди, днем +3-8. Большую часть третьей декады ожидается теплая погода с дневной температурой +2-7 градусов.

Для автомобилистов: когда менять резину

Метеоролог Евгений Тишковец в интервью News.ru порекомендовал "переобуть" автомобили в зимнюю резину в начале ноября — до 3-4-го числа. "Далее в условиях частого ночного минуса повысится вероятность образования гололедицы и выпадения осадков в разном агрегатном состоянии", — сообщил эксперт.

Минтранс России напомнил в своем Telegram-канале: по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы — до 1 декабря. Техрегламент Таможенного союза говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль. Из-за воздействия температуры летняя резина может стать слишком твердой и потерять упругость, что ухудшит сцепление с дорогой и увеличит тормозной путь.