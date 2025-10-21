Рейтинг@Mail.ru
"От аномального тепла до снежных бурь". Какие сюрпризы готовит ноябрь - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 21.10.2025 (обновлено: 23:12 21.10.2025)
https://ria.ru/20251021/noyabr-2049623558.html
"От аномального тепла до снежных бурь". Какие сюрпризы готовит ноябрь
"От аномального тепла до снежных бурь". Какие сюрпризы готовит ноябрь - РИА Новости, 21.10.2025
"От аномального тепла до снежных бурь". Какие сюрпризы готовит ноябрь
Последний месяц осени готовит россиянам настоящие качели. Когда менять резину на зимнюю, где ждать ледяных дождей и почему синоптики называют грядущий ноябрь... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T19:45:00+03:00
2025-10-21T23:12:00+03:00
россия
москва
урал
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040302_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_9c2287bd19a0899e065bb4ff7b9adadb.jpg
россия
москва
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985040302_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f57207cabdf3e59517a1420785787111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, урал, евгений тишковец
Россия, Москва, Урал, Евгений Тишковец

"От аномального тепла до снежных бурь". Какие сюрпризы готовит ноябрь

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Последний месяц осени готовит россиянам настоящие качели. Когда менять резину на зимнюю, где ждать ледяных дождей и почему синоптики называют грядущий ноябрь "климатическим безумием"?

Месяц климатического безумия

По мнению климатолога Александра Сергеева, предстоящий ноябрь может оказаться месяцем климатического безумия. "Мы увидим и интенсивные осадки, и сильные ветра, снежные бури, значительные перепады температур", — сообщает News.ru.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
Волны тепла и холода будут постоянно сменять друг друга. Именно такие температурные качели и создают идеальные условия для туманов — когда теплый воздух сталкивается с быстро остывающей поверхностью, влага конденсируется и образует густую дымку.
Главная особенность месяца — туманы, рассказал синоптик Михаил Семенов. В конце осени почва начинает постепенно промерзать, однако снег пока не выпадает в больших количествах. Ноябрьские ночи считаются самыми темными.
"В этом месяце температура все чаще опускается ниже нуля, причем не только ночью, но и в дневное время. Понемногу наступают морозы, однако иногда даже в ноябре случаются оттепели. Практически весь ноябрь относят к периоду предзимья, и только последние несколько дней называются первозимьем", — пояснил Семенов.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Погода в Москве

Юг

На юге европейской части России ожидается средняя температура +5-7 градусов — немногим выше привычной нормы, отмечают "Аргументы и факты".
В первые дни существенных осадков не ожидается, дневная температура +12-17. А вот середина первой декады принесет кратковременные дожди, днем +7-12 градусов. Завершится ноябрь теплой и сухой погодой — днем +10-15.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСкоростной электропоезд "Ласточка" в Сочи
Скоростной электропоезд Ласточка в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Скоростной электропоезд "Ласточка" в Сочи
В Крыму ожидаемая средняя температура +6-8 градусов. В начале месяца без осадков, днем +13-18 тепла. К середине третьей декады установится сухая и теплая погода, днем воздух прогреется до +14-19.

Урал и Сибирь

На Урале средняя температура будет колебаться от −4 до −7 градусов. К концу второй декады придет интенсивная волна холода. Ночью — мороз −20-25, днем −13-18, без осадков, сообщают "Аргументы и факты".
В Сибири ожидается сильное похолодание, температура опустится до −25-28 градусов. С морозом придут сильный ветер и снежные бури, предупреждает News.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГрадусник на здании мэрии Новосибирска на Красном проспекте
Градусник на здании мэрии Новосибирска на Красном проспекте - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Градусник на здании мэрии Новосибирска на Красном проспекте
На юге Западной Сибири средняя температура −5-6 градусов. К концу второй декады образуется снежный покров и немного похолодает — днем до –8. Завершится ноябрь в регионе сухой и морозной погодой: ночью −22-27 градусов, днем −13-18.

Якутия

В Якутию, как ожидается, придет настоящая зима. К середине последнего осеннего месяца температура воздуха может опуститься до −30 градусов, утверждает News.ru.
© РИА Новости / Болот Бочкарев | Перейти в медиабанкДевушка на остановке в городе Якутске
Девушка на остановке в городе Якутск - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в медиабанк
Девушка на остановке в городе Якутске
Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что на большей части России потепления не ожидается. "На 80-90% территории нашей страны можно говорить, что тепло уже не вернется", — отметил эксперт.

Дальний Восток

На юг Дальнего Востока и в Приморский край в конце осени придут обильные ледяные дожди, предупреждает синоптик Александр Сергеев в интервью News.ru.
© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкПоследствия ледяного дождя во Владивостоке
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в медиабанк
Последствия ледяного дождя во Владивостоке
"Температура воздуха в ноябре будет заметно колебаться: поднимаясь до положительных значений, иногда опускаясь ниже нуля. В итоге такие условия создают идеальную среду для развития ледяного дождя — крайне опасного явления", — отметил специалист.

Калининград

В Калининградской области ожидается средняя температура +5-6 градусов, что немногим выше привычной нормы. Предполагаемое количество осадков 120-130 миллиметров — больше, чем в других регионах, отмечают "Аргументы и факты".
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске
Женщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Женщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске
В первые дни месяца пройдут дожди, днем максимальная температура будет колебаться от +7 до +12 градусов. А вот к концу ноября осадков будет заметно меньше. Максимальная температура днем +5-10 градусов.

Москва и Санкт-Петербург

В столице ноябрь начнется с тепла. Метеоролог Александр Сергеев сообщил News.ru: в первой декаде дневные температуры поднимутся до +10-12 градусов — значительно выше нормы. Синоптик Михаил Семенов добавил: такая погода продержится недолго.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве
По данным "Аргументов и фактов", в первые дни месяца в Москве возможен небольшой дождь, днем +4-9. К середине первой декады — небольшие осадки, днем — до 5 градусов тепла.
К середине ноября резко похолодает. Ночные температуры опустятся до −5 и ниже. Осадки будут смешанными — дождь и снег, что создаст сложные условия на дорогах, предупреждает Александр Сергеев.
Метеоролог Евгений Тишковец рассказал News.ru: метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября. Устойчивый снежный покров сформируется в конце месяца.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Тверском бульваре Москвы
Завершится ноябрь в столице облачностью с прояснениями, возможен небольшой дождь, утром туман, днем — до +5 градусов, сообщают "Аргументы и факты".
В Санкт-Петербурге ожидается средняя температура месяца +1-2 градуса. В начале ноября пройдут дожди, днем +3-8. Большую часть третьей декады ожидается теплая погода с дневной температурой +2-7 градусов.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИсаакиевский собор и гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор и гостиница Астория в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Исаакиевский собор и гостиница "Астория" в Санкт-Петербурге

Для автомобилистов: когда менять резину

Метеоролог Евгений Тишковец в интервью News.ru порекомендовал "переобуть" автомобили в зимнюю резину в начале ноября — до 3-4-го числа. "Далее в условиях частого ночного минуса повысится вероятность образования гололедицы и выпадения осадков в разном агрегатном состоянии", — сообщил эксперт.
Минтранс России напомнил в своем Telegram-канале: по закону зимняя резина должна быть установлена до наступления календарной зимы — до 1 декабря. Техрегламент Таможенного союза говорит о том, что эксплуатировать летние шины нельзя с декабря по февраль. Из-за воздействия температуры летняя резина может стать слишком твердой и потерять упругость, что ухудшит сцепление с дорогой и увеличит тормозной путь.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Работа шиномонтажной мастерской
Автомобильный эксперт Михаил Пальмов считает: переходить на зимнюю резину водители Центральной России могут примерно в начале ноября. "Тянуть с этим точно не стоит: как говорится, лучше переобуться на неделю раньше, чем на час позже", — отмечает News.ru.
 
РоссияМоскваУралЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала