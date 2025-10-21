Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о "странном совпадении" в ЧП на НПЗ в Европе
17:38 21.10.2025 (обновлено: 23:38 21.10.2025)
СМИ сообщили о "странном совпадении" в ЧП на НПЗ в Европе
На двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Румынии и Венгрии, где произошли ЧП, перерабатывали российскую нефть, сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 21.10.2025
СМИ сообщили о "странном совпадении" в ЧП на НПЗ в Европе

В Венгрии и Румынии на НПЗ произошли пожар и взрыв

Пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом
Пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. На двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в Румынии и Венгрии, где произошли ЧП, перерабатывали российскую нефть, сообщил "Коммерсант".
"Причины обоих инцидентов пока не установлены, но по странному совпадению на обоих предприятиях перерабатывалась в том числе и российская нефть, — говорится в публикации. — Нельзя исключать, что в обоих случаях имели место диверсии против стран и компаний, идущих против генеральной линии Брюсселя".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Орбан рассказал о снабжении Венгрии топливом после пожара на НПЗ
Вчера, 16:18
Согласно сообщению румынского завода Petrotel Lukoil, на территории предприятия 20 октября в 11.30 произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца. Пострадал один рабочий. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет.
В ночь на 21 октября произошел пожар на заводе нефтегазовой компании MOL под Будапештом. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, поставки топлива в Венгрию в безопасности.
"Мы проведем самое тщательное расследование обстоятельств пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Сазхаломбатте", — добавил Орбан в соцсети Facebook*.
Компания MOL сообщила порталу Index, что вспыхнувший ночью пожар локализовали, пострадавших нет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Комитет ЕП поддержал полный запрет на импорт газа и нефти из России
16 октября, 11:21
 
