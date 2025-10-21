В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.