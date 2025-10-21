https://ria.ru/20251021/nedelya-2049534729.html
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе - РИА Новости, 21.10.2025
В Госдуме рассказали о следующей рабочей неделе
Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной, зато 2, 3 и 4 ноября россияне будут отдыхать, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"В целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха, следующая рабочая неделя, с 27 октября по 1 ноября, будет шестидневной рабочей неделей. Зато в последующем, 2, 3 и 4 ноября, россияне будут отдыхать", - сказала Бессараб
.
Она отметила, что все выплаты, пособия, пенсии, которые приходятся на выходные нерабочие дни, будут произведены заблаговременно в последний рабочий день.