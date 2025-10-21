В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Базовый элемент интегральной фотонной схемы субтерагерцового диапазона для будущих устройств связи 6G и нейросетей разработали ученые из Москвы. По утверждению авторов, разработку можно использовать при создании вычислительных систем, способных проводить операции и расчеты "на лету", не тратя энергию на хранение промежуточных данных. Результаты исследования Базовый элемент интегральной фотонной схемы субтерагерцового диапазона для будущих устройств связи 6G и нейросетей разработали ученые из Москвы. По утверждению авторов, разработку можно использовать при создании вычислительных систем, способных проводить операции и расчеты "на лету", не тратя энергию на хранение промежуточных данных. Результаты исследования опубликованы в Optical Materials.

Между микроволновым (как в смартфонах) и инфракрасным (как в пультах ДУ) излучениями располагаются высокочастотные терагерцовый (ТГц) и субтерагерцовый (субТГц) диапазоны, объяснили в НИУ МИЭТ. Именно они считаются перспективными для разработки систем связи следующего поколения (6G), где повышение скорости передачи достигается за счет увеличения частоты несущего сигнала.

Коллектив ученых из МИЭТ, МПГУ, МИСИС и НПК "Технологический центр" разработал, изготовил и протестировал энергонезависимые аттенюаторы (устройства, которые уменьшают амплитуду или мощность сигнала) в интегральном исполнении, которые позволяют управлять параметрами субТГц сигнала.

По данным исследователей, разработанные элементы можно будет использовать при создании искусственных нейронных сетей, способных проводить расчеты "на лету" без существенного увеличения энергозатрат, а также без необходимости хранения промежуточных результатов расчетов. При этом вычисления будут производиться внутри субТГц или ТГц диапазона, а сигнал не придется конвертировать в оптический и обратно. Это позволит существенно упростить готовое устройство и снизить его конечную стоимость.

« "Базовая операция при работе искусственных нейронных сетей — скалярное произведение двух векторов. Оно предполагает использование двух арифметических операций: сложения и умножения. Выполнить данные операции можно с использованием двух активных элементов фотонной схемы — аттенюатора и фазовращателя. Мы создали перестраиваемый аттенюатор, работающий в субТГц диапазоне длин волн", — рассказал ведущий научный сотрудник МПГУ и НИТУ "МИСИС" Сергей Селиверстов.

Для создания аттенюатора применялся фазопеременный материал на основе соединения "германий-сурьма-теллур" (Ge–Sb–Te, GST). На основе таких материалов сегодня разрабатываются устройства интегральной фотоники, работающие в инфракрасном диапазоне длин волн. Однако эксперименты показали, что фазопеременные материалы можно использовать и в субТГц и ТГц диапазонах, сообщил начальник научно-исследовательской лаборатории "Материалы и устройства активной фотоники", зам. директора Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Петр Лазаренко.

"Мы использовали фазопеременный материал GST для управления параметрами проходящего сигнала в диапазоне 126,5-145,5 ГГц. В ходе экспериментов была обнаружена высокая (выше 10 децибел) разница в поглощении между аморфным и кристаллическим состояниями GST для данного диапазона. Это позволяет использовать материал GST в приложениях интегральной фотоники, работающих в субТГц и ТГц диапазонах", — пояснил он.

По его словам, использование возможностей искусственного интеллекта в системах 6G приведет к дополнительному повышению скорости и качества передачи данных за счет снижения ошибок в канале связи. Оно также позволит выявлять признаки реальных событий по записанным сигналам и перераспределять аппаратные ресурсы в режиме реального времени с целью оптимизации трафика и вычислений.

"В рамках проекта РНФ, направленного на применение фазопеременных материалов для создания перестраиваемых оптических метаповерхностей, мы получили интересный результат – модуляцию сигнала в элементах на основе пленок GST в субТГц диапазоне. Это позволяет в значительной степени расширить область применения фазопеременных материалов и перейти к созданию целого спектра новых интегральных устройств, в том числе для решения задач высокоскоростной передачи и обработки данных", — рассказал руководитель проекта РНФ, начальник лаборатории перспективных процессов НПК "Технологический центр" Евгений Кицюк.

Сегодня исследователи занимаются настройкой технологических процессов по обработке фазопеременных материалов и адаптацией разработанной технологии под технологические и производственные возможности индустриального партнера.