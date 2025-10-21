Рейтинг@Mail.ru
В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G
Наука
 
09:00 21.10.2025
В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G
В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G
Базовый элемент интегральной фотонной схемы субтерагерцового диапазона для будущих устройств связи 6G и нейросетей разработали ученые из Москвы. По утверждению... РИА Новости, 21.10.2025
москва
россия
2025
1920
1920
true
наука, москва, мисис, московский педагогический государственный университет, рнф, университетская наука, россия, национальный исследовательский университет «миэт», российские инновации, цифровая трансформация, искусственный интеллект (ии)
Наука, Наука, Москва, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, РНФ, Университетская наука, Россия, Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Российские инновации, Цифровая трансформация, Искусственный интеллект (ИИ)

В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Базовый элемент интегральной фотонной схемы субтерагерцового диапазона для будущих устройств связи 6G и нейросетей разработали ученые из Москвы. По утверждению авторов, разработку можно использовать при создании вычислительных систем, способных проводить операции и расчеты "на лету", не тратя энергию на хранение промежуточных данных. Результаты исследования опубликованы в Optical Materials.
Между микроволновым (как в смартфонах) и инфракрасным (как в пультах ДУ) излучениями располагаются высокочастотные терагерцовый (ТГц) и субтерагерцовый (субТГц) диапазоны, объяснили в НИУ МИЭТ. Именно они считаются перспективными для разработки систем связи следующего поколения (6G), где повышение скорости передачи достигается за счет увеличения частоты несущего сигнала.
Коллектив ученых из МИЭТ, МПГУ, МИСИС и НПК "Технологический центр" разработал, изготовил и протестировал энергонезависимые аттенюаторы (устройства, которые уменьшают амплитуду или мощность сигнала) в интегральном исполнении, которые позволяют управлять параметрами субТГц сигнала.
"Солнечные зайчики". В России нашли способ повысить качество связи
18 ноября 2024, 07:00
По данным исследователей, разработанные элементы можно будет использовать при создании искусственных нейронных сетей, способных проводить расчеты "на лету" без существенного увеличения энергозатрат, а также без необходимости хранения промежуточных результатов расчетов. При этом вычисления будут производиться внутри субТГц или ТГц диапазона, а сигнал не придется конвертировать в оптический и обратно. Это позволит существенно упростить готовое устройство и снизить его конечную стоимость.
«

"Базовая операция при работе искусственных нейронных сетей — скалярное произведение двух векторов. Оно предполагает использование двух арифметических операций: сложения и умножения. Выполнить данные операции можно с использованием двух активных элементов фотонной схемы — аттенюатора и фазовращателя. Мы создали перестраиваемый аттенюатор, работающий в субТГц диапазоне длин волн", — рассказал ведущий научный сотрудник МПГУ и НИТУ "МИСИС" Сергей Селиверстов.

Для создания аттенюатора применялся фазопеременный материал на основе соединения "германий-сурьма-теллур" (Ge–Sb–Te, GST). На основе таких материалов сегодня разрабатываются устройства интегральной фотоники, работающие в инфракрасном диапазоне длин волн. Однако эксперименты показали, что фазопеременные материалы можно использовать и в субТГц и ТГц диапазонах, сообщил начальник научно-исследовательской лаборатории "Материалы и устройства активной фотоники", зам. директора Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Петр Лазаренко.
"Мы использовали фазопеременный материал GST для управления параметрами проходящего сигнала в диапазоне 126,5-145,5 ГГц. В ходе экспериментов была обнаружена высокая (выше 10 децибел) разница в поглощении между аморфным и кристаллическим состояниями GST для данного диапазона. Это позволяет использовать материал GST в приложениях интегральной фотоники, работающих в субТГц и ТГц диапазонах", — пояснил он.
В России предложили способ поддержания связи по принципу "хлебных крошек"
18 июня 2024, 09:00
По его словам, использование возможностей искусственного интеллекта в системах 6G приведет к дополнительному повышению скорости и качества передачи данных за счет снижения ошибок в канале связи. Оно также позволит выявлять признаки реальных событий по записанным сигналам и перераспределять аппаратные ресурсы в режиме реального времени с целью оптимизации трафика и вычислений.
"В рамках проекта РНФ, направленного на применение фазопеременных материалов для создания перестраиваемых оптических метаповерхностей, мы получили интересный результат – модуляцию сигнала в элементах на основе пленок GST в субТГц диапазоне. Это позволяет в значительной степени расширить область применения фазопеременных материалов и перейти к созданию целого спектра новых интегральных устройств, в том числе для решения задач высокоскоростной передачи и обработки данных", — рассказал руководитель проекта РНФ, начальник лаборатории перспективных процессов НПК "Технологический центр" Евгений Кицюк.
Сегодня исследователи занимаются настройкой технологических процессов по обработке фазопеременных материалов и адаптацией разработанной технологии под технологические и производственные возможности индустриального партнера.
Исследования проводятся в рамках гранта Российского научного фонда (№ 23-79-10309), выполняемого в НПК "Технологический центр", при поддержке сотрудников молодежных лабораторий "Фотонные газовые сенсоры" НИТУ "МИСИС" и "Материалы и устройства активной фотоники" НИУ МИЭТ.
 
НаукаНаукаМоскваМИСиСМосковский педагогический государственный университетРНФУниверситетская наукаРоссияНациональный исследовательский университет «МИЭТ»Российские инновацииЦифровая трансформацияИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Заголовок открываемого материала