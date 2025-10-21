Эффективность работы нацпавильонов за рубежом оценили на форуме

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Экспертная сессия "От мер государственной поддержки к экосистеме: новые возможности российских национальных павильонов за рубежом в продвижении и розничных продажах", на которой обсудили роль эффективных инструментов продвижения отечественной продукции на международных рынках в условиях перестройки мировой торговли и усиления конкуренции, прошла 21 октября в Национальном центре "Россия" в рамках Международного экспортного форума "Сделано в России".

Дискуссия, модерируемая известным журналистом, телеведущим канала "Россия 24" и амбассадором национального бренда "Сделано в России" Антоном Борисовым и вице-президентом Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Алексеем Солодовым, собрала представителей Минпромторга и Минсельхоза России, операторов павильонов и успешных российских экспортеров, чтобы оценить результаты работы национальных павильонов и определить векторы их дальнейшего развития.

Сессия открылась с обзора актуальных системных мер государственной поддержки, реализуемых РЭЦ в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Было отмечено, что текущий год знаменует начало реализации обновленного национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который будет действовать до 2030 года. РЭЦ играет важную роль в новом этапе проекта, выступая как агент правительства Российской Федерации и оператор программ, направленных на развитие несырьевого экспорта.

В 2025 году РЭЦ как агент реализует пять программ поддержки на общую сумму более 40 миллиардов рублей. Объем осуществленного с их помощью экспорта за 9 месяцев текущего года составил почти 570 миллиардов рублей, или около 7 миллиардов долларов, а количество уникальных поддержанных экспортеров уже превысило 500. Примечательно, что порядка 40% из них составляют компании сектора малого и среднего предпринимательства, и до конца года планируется дальнейшее увеличение этих показателей. Всего за этот период РЭЦ обработал более 3 тысяч заявок на получение поддержки, что стало возможным благодаря полной цифровизации процесса: все заявки подаются в цифровом виде через платформу "Мой экспорт" или Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Планы на 2026 год по мерам государственной поддержки находятся в стадии доработки структуры и финансирования. На данный момент предварительный портфель составляет порядка 20 миллиардов рублей. Окончательные бюджеты и условия будут объявлены после принятия федерального закона о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Информация об отборах получателей поддержки будет доступна на официальных ресурсах РЭЦ.

Особое внимание в ходе сессии уделили российским национальным павильонам за рубежом, организация работы которых в 2025 году претерпела существенные изменения. Павильоны, зарекомендовавшие себя как эффективный инструмент продвижения отечественной продукции на ключевых зарубежных рынках, значительно расширили свой профиль. Теперь их охват помимо пищевой промышленности включает продвижение и промышленной продукции, что открывает новые возможности для российских производителей в различных секторах экономики на рынках присутствия павильонов. Это позволит отечественным компаниям более полно и эффективно представлять свой потенциал и инновационные разработки на международной арене.

"Ровно год назад мы обсуждали планы по развитию павильонов, созданию региональной и товаропроводящей сети. Ресурсы программы были переориентированы на прямую поддержку продвижения, включая финансирование размещения продукции в торговых сетях, на электронных площадках и доставку образцов. Это позволило нам добиться существенного роста эффективности павильонов в сводных цифрах поддержанных экспортных сделок и отгрузок продукции. Сейчас же павильоны активно развивают и каналы розничных офлайн продаж продукции под брендом "Сделано в России", как в виде отдельных брендированных магазинов, так и в виде полок и российских уголков в сетевых магазинах", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Российские национальные павильоны, действующие с 2017 года, выступают ключевым инструментом продвижения отечественной продукции. "Минпромторг России приветствует усилия Российского экспортного центра по развитию программы российских национальных павильонов за рубежом. С переходом в этом году на формат государственно-частного партнерства программа распространилась и на промышленную продукцию, что открывает значительный потенциал для ее продвижения и экспорта", - добавила исполняющая обязанности директора Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Ольга Коновалова.

В настоящее время нацпавильоны успешно работают в шести странах: Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии. В них представлено более 3350 наименований товаров от более 180 ведущих российских производителей, причем более 65% резидентов составляют субъекты малого и среднего предпринимательства.

"То, что началось в 2017 году как инициатива по популяризации российской продукции за рубежом, сегодня превратилось в мощный экспортный механизм - национальные павильоны "Сделано в России" стали не просто визитной карточкой страны, а реальным каналом выхода нашей пищевой продукции на международные рынки. Благодаря этой программе мы не только представляем, но и продаем российское качество напрямую потребителю, формируя доверие, спрос и лояльность к бренду Made in Russia. Уверена: дальнейшее развитие этой системы станет важнейшим драйвером роста аграрного экспорта и позволит нам уверенно достигать поставленных целей", - отметила начальник Управления развития экспорта продукции АПК Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Екатерина Фомина.

Размещение продукции в павильонах позволяет российским компаниям презентовать ее не только представителям торговых сетей и закупщикам, но и конечным потребителям, налаживаются перспективные B2B-связи с дистрибьюторами и одновременно через прямые розничные продажи развивается B2C-направление. Это не только способствует заключению экспортных контрактов, но и формирует устойчивый спрос на продукцию под брендом "Сделано в России", выстраивая стабильные цепочки поставок на местные рынки.

"Демонстрация в павильонах масложировой продукции нашей компании оказалась эффективным инструментом не только для увеличения объема продаж, но и как способ повысить узнаваемость бренда. Наш позитивный опыт позволяет нам смело рекомендовать другим компаниям использовать российские национальные павильоны как уникальную площадку и удобный механизм для выхода на зарубежные рынки и наращивания экспорта", - поделился своим мнением начальник управления экспортных продаж ГК "Благо" Евгений Данильченко, чья компания является резидентом пяти из шести действующих павильонов.

Участники сессии обсудили новые возможности для продвижения промышленной продукции, создание партнерских точек и каналов розничных продаж в провинциях Китая, эффективные рекламные кампании для повышения узнаваемости бренда и привлечения покупателей, а также новые векторы развития программы по продвижению продовольственной, промышленной продукции и услуг в современных реалиях.

Среди экспертов на сессии присутствовали руководитель российского офиса Nguyen Hong Company Limited (оператор павильона во Вьетнаме) Павел Баландин; директор компании "ИНКОНА" (оператор павильона в ОАЭ) и исполнительный директор российско-эмиратского делового совета Алексей Бусев; генеральный директор Nadiejda Import&Export (оператор павильона в Египте) Эльбельтаги Амр; а также представители Российского экспортного центра: управляющий директор по администрированию субсидий Константин Евстюхин; управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Руслан Царгуш, директор по развитию розничной сети российских национальных павильонов Виталий Дулиенко, руководитель проекта по государственной поддержке экспорта Егор Воронков.

Узнать больше о программе по продвижению продовольственной, промышленной продукции и услуг через российские национальные павильоны можно на сайте РЭЦ.

