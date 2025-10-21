Рейтинг@Mail.ru
03:20 21.10.2025 (обновлено: 04:57 21.10.2025)
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных

Нарышкин: В ЕС не знают, где взять мобилизованных для войны с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы, сообщил Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
Танки стран — членов НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
03:17
"Но нам одновременно известно и том, что принципиально нерешенным остается вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости.
По словам директора СВР России, еще одна "головная боль" европейской "верхушки" - широкое распространение в обществе, особенно среди молодежи, социальной апатии и недовольства правящей элитой.
Брюсселе, Париже и Берлине также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются - цитирую - "иллюзорными", - добавил Нарышкин.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
В Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна, говорил Нарышкин журналистам по итогам заседания в Самарканде.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Захарова прокомментировала громкие заявления генсека НАТО Рютте про Россию
18 октября, 00:56
 
