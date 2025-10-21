https://ria.ru/20251021/nato-2049500512.html
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных - РИА Новости, 21.10.2025
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных
Европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией, заявил директор Службы внешней разведки...
Нарышкин: В ЕС не знают, где взять мобилизованных для войны с Россией
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы, сообщил Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
"Но нам одновременно известно и том, что принципиально нерешенным остается вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости.
По словам директора СВР России
, еще одна "головная боль" европейской "верхушки" - широкое распространение в обществе, особенно среди молодежи, социальной апатии и недовольства правящей элитой.
"В Брюсселе
, Париже
и Берлине
также нет уверенности в том, что в случае развязывания войны с Россией Вашингтон
будет выполнять свои обязательства в рамках пятой статьи Вашингтонского договора. А без этого, как признают в Европейской внешнеполитической службе
, расчеты добиться стратегического превосходства над нашей страной являются - цитирую - "иллюзорными", - добавил Нарышкин
.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
В Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна, говорил Нарышкин журналистам по итогам заседания в Самарканде.