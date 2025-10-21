Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Европейские члены НАТО не знают, где набрать необходимое число мобилизованных с нужными кондициями для войны с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Европейские союзники по НАТО готовятся воевать с Россией, поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами Союзные силы реагирования альянса, запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК, на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о якобы неизбежной агрессии со стороны Москвы, сообщил Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Но нам одновременно известно и том, что принципиально нерешенным остается вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента, обладающего необходимыми физическими и морально-психологическими кондициями", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости.

По словам директора СВР России , еще одна "головная боль" европейской "верхушки" - широкое распространение в обществе, особенно среди молодежи, социальной апатии и недовольства правящей элитой.

Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.