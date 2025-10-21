"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам

Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Давид Нармания. В Румынии и Болгарии стартовали очередные учения НАТО Dacian Fall ("Дакийская осень"). Это первая проверка недавно сформированного подразделения альянса. О том, кто примет участие в маневрах и какие поставлены задачи, — в материале РИА Новости.

Активно готовятся

Октябрь для НАТО выдался насыщенным. На прошлой неделе начались учения Steadfast Noon. Цель — ни много ни мало отработка применения тактического ядерного оружия. Пока без реальных пусков. Почти до конца месяца авиация 14 стран будет подниматься в небо над Северным морем с баз Волкель, Кляйне-Брогель и Лейкенхит. Задействуют до 70 самолетов — в первую очередь F-16 и призванные заменить их F-35

Однако этим подготовка к "конфликту с Россией" не ограничивается.

Бухарест выделил военнослужащих 282-й бронетанковой бригады, а также ВМФ, ВВС и подразделения кибербезопасности.

Учения в формате LIVEX — с применением реальных сил — пройдут на десяти полигонах.

В субботу аналогичные маневры под названием Resolute Warrior ("Непоколебимый воитель") стартуют в Латвии . Как отмечается на сайте Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе , учения "направлены на укрепление обороноспособности альянса на восточном фланге", а также на проверку возможностей многонациональной бригады НАТО "Латвия".

Причем для прибалтийской республики это уже второе подобное мероприятие за осень — учения Namejs с участием 15 тысяч военнослужащих проводили примерно в то же время (с 2 сентября по 8 октября), что и белорусско-российские "Запад-2025".

Resolute Warrior продлятся до середины ноября. Основная задача, как и в рамках Dacian Fall, — проверка боеготовности местной многонациональной бригады альянса.

Передовое присутствие

Венгрии, Этих бригад пока восемь. Помимо Румынии, Болгарии и Латвии, они есть в Эстонии Литве , Польше, Словакии . Это силы так называемого расширенного передового присутствия.

Данную программу приняли в 2016-м на саммите в Варшаве . Тогда речь шла о четырех группах батальонного уровня. Потом увеличили до восьми, а численность подняли до бригад. В следующем году соответствующее соединение сформируют в Финляндии

© AP Photo / Gero Breloer Учения НАТО в Балтийском море © AP Photo / Gero Breloer Учения НАТО в Балтийском море

Причем командуют не страны базирования, а партнеры по альянсу. В случае Латвии — из Канады , Румынии — из Франции, Болгарии — из Италии.

Маневры Dacian Fall — первые в программе. Проверят боеготовность двух таких бригад.

Полноценный механизм

В 2022-м на саммите в Мадриде силы реагирования НАТО реформировали. Численность войск в подчинении SACEUR (Верховного командования в Европе) резко увеличили — с 40 до 800 тысяч. Они разделены на три уровня:

200 тысяч — до одного месяца; полмиллиона — до 180 дней.

Параллельно альянс совместно с Евросоюзом работает над созданием "военного шенгена" — упрощения перевозки оружия и техники через границы.

Эта идея, к слову, возникла еще в 2017-м. В 2018-м Еврокомиссия приняла план действий по военной мобильности. Через два года к программе присоединились США , Канада и Норвегия , не входящие в ЕС . В ноябре 2022-го — Великобритания