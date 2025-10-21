"Передовой рубеж". НАТО стянула новые бригады к российским границам

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости, Давид Нармания. В Румынии и Болгарии стартовали очередные учения НАТО Dacian Fall ("Дакийская осень"). Это первая проверка недавно сформированного подразделения альянса. О том, кто примет участие в маневрах и какие поставлены задачи, — в материале РИА Новости.
Активно готовятся
Октябрь для НАТО выдался насыщенным. На прошлой неделе начались учения Steadfast Noon. Цель — ни много ни мало отработка применения тактического ядерного оружия. Пока без реальных пусков. Почти до конца месяца авиация 14 стран будет подниматься в небо над Северным морем с баз Волкель, Кляйне-Брогель и Лейкенхит. Задействуют до 70 самолетов — в первую очередь F-16 и призванные заменить их F-35.
Однако этим подготовка к "конфликту с Россией" не ограничивается.
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии
Американские военнослужащие стреляют из артиллерийского орудия во время учений в Румынии. Архивное фото
К учениям Dacian Fall в Румынии и Болгарии привлекли больше пяти тысяч военных и до 1200 единиц техники из десяти стран: Бельгии, Испании, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Северной Македонии и Франции, а также самих Болгарии и Румынии. Больше всего солдат прислал Париж — 2400 из 7-й бронетанковой бригады.
Бухарест выделил военнослужащих 282-й бронетанковой бригады, а также ВМФ, ВВС и подразделения кибербезопасности.
Учения в формате LIVEX — с применением реальных сил — пройдут на десяти полигонах.
В субботу аналогичные маневры под названием Resolute Warrior ("Непоколебимый воитель") стартуют в Латвии. Как отмечается на сайте Верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, учения "направлены на укрепление обороноспособности альянса на восточном фланге", а также на проверку возможностей многонациональной бригады НАТО "Латвия".
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Lianne HiranoСовместные учения войск НАТО Iron Wolf 22 в Латвии
Совместные учения войск НАТО Iron Wolf 22 в Латвии
Причем для прибалтийской республики это уже второе подобное мероприятие за осень — учения Namejs с участием 15 тысяч военнослужащих проводили примерно в то же время (с 2 сентября по 8 октября), что и белорусско-российские "Запад-2025".
Resolute Warrior продлятся до середины ноября. Основная задача, как и в рамках Dacian Fall, — проверка боеготовности местной многонациональной бригады альянса.
Передовое присутствие
© AP Photo / Gero BreloerУчения НАТО в Балтийском море
Учения НАТО в Балтийском море
Причем командуют не страны базирования, а партнеры по альянсу. В случае Латвии — из Канады, Румынии — из Франции, Болгарии — из Италии.
Маневры Dacian Fall — первые в программе. Проверят боеготовность двух таких бригад.
Полноценный механизм
В 2022-м на саммите в Мадриде силы реагирования НАТО реформировали. Численность войск в подчинении SACEUR (Верховного командования в Европе) резко увеличили — с 40 до 800 тысяч. Они разделены на три уровня:
- 100 тысяч должны быть готовы к развертыванию в течение десяти дней;
- 200 тысяч — до одного месяца;
- полмиллиона — до 180 дней.
Параллельно альянс совместно с Евросоюзом работает над созданием "военного шенгена" — упрощения перевозки оружия и техники через границы.
Эта идея, к слову, возникла еще в 2017-м. В 2018-м Еврокомиссия приняла план действий по военной мобильности. Через два года к программе присоединились США, Канада и Норвегия, не входящие в ЕС. В ноябре 2022-го — Великобритания.
Альянс активно готовится к конфликту, новые формирования регулярно проверяют на учениях, не прекращающихся практически круглый год. Однако с приходом к власти Дональда Трампа перспективы сотрудничества в рамках НАТО оказались под угрозой. Вашингтон требует, чтобы союзники увеличивали расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035-му. Для подавляющего большинства стран это неподъемная сумма. Доходит и до угроз исключения — из-за нежелания испанцев расщедриться на военные нужды президент США пригрозил "вышвырнуть" их из НАТО. Так что амбициозные планы по наращиванию военной мощи то и дело сталкиваются с куда более скромными европейскими возможностями.