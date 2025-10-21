Рейтинг@Mail.ru
03:53 21.10.2025
Нарышкин допустил влияние ИИ на порядок ядерного сдерживания
россия, самарканд, узбекистан, сергей нарышкин, снг, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), технологии
Россия, Самарканд, Узбекистан, Сергей Нарышкин, СНГ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Технологии
© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Не исключено, что искусственный интеллект в будущем сможет влиять на порядок ядерного сдерживания, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта", - сказал Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина.
По ряду зарубежных оценок, производительность искусственного интеллекта удваивается каждые полгода, добавил он. В крупнейших IT-корпорациях прогнозируют, что уже в ближайшие три года искусственный интеллект сможет самостоятельно совершать научные открытия, а это, в свою очередь, повлечет революционные изменения в военной сфере, энергетике и международных финансах, отметил директор СВР.
"Не исключается, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и, к сожалению, на сложившийся порядок ядерного сдерживания", - подчеркнул Нарышкин.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
Технологии искусственного интеллекта могут использоваться Западом в качестве инструмента для манипулирования общественным сознанием в неугодных странах, отмечал ранее Нарышкин.
Эксперты Совета безопасности РФ считают необходимым создавать специализированные центры исследований, которые бы помогли противостоять технологиям дипфейков, угрожающим безопасности России; речь об этом шла на состоявшемся на минувшей неделе заседании комитета по проблемам информационной безопасности научно-экспертного совета СБ РФ. Были рассмотрены угрозы национальным интересам России в сфере использования технологий искусственного интеллекта.
РоссияСамаркандУзбекистанСергей НарышкинСНГСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Технологии
 
 
