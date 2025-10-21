Нарышкин допустил влияние ИИ на порядок ядерного сдерживания

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Не исключено, что искусственный интеллект в будущем сможет влиять на порядок ядерного сдерживания, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта", - сказал Нарышкин на прошедшем в Самарканде Узбекистан ) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ . РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина.

По ряду зарубежных оценок, производительность искусственного интеллекта удваивается каждые полгода, добавил он. В крупнейших IT-корпорациях прогнозируют, что уже в ближайшие три года искусственный интеллект сможет самостоятельно совершать научные открытия, а это, в свою очередь, повлечет революционные изменения в военной сфере, энергетике и международных финансах, отметил директор СВР

"Не исключается, что в будущем эти технологии окажутся способны повлиять на стратегический баланс сил и, к сожалению, на сложившийся порядок ядерного сдерживания", - подчеркнул Нарышкин.

Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.

Технологии искусственного интеллекта могут использоваться Западом в качестве инструмента для манипулирования общественным сознанием в неугодных странах, отмечал ранее Нарышкин.