03:50 21.10.2025 (обновлено: 04:55 21.10.2025)
Нарышкин допустил блокировку сигналов со спутников противника
Нарышкин допустил блокировку сигналов со спутников противника
технологии, россия, самарканд, узбекистан, сергей нарышкин, снг
Технологии, Россия, Самарканд, Узбекистан, Сергей Нарышкин, СНГ
Нарышкин допустил блокировку сигналов со спутников противника

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Создание средств блокирования сигналов со спутников противника становится необходимым для предотвращения "цветных революций", заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Новой конфликтной зоной становится борьба за получение стратегического преимущества в освоении цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта, рассказал Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина.
"Но уже сейчас виден масштаб, с которым западные разведструктуры используют новейшие технологии для вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Выработка общих методов и средств противодействия "дипфейкам", блокирования спутниковых сигналов противника, пресечения цифровых каналов финансирования противоправных протестов становится ключевым вопросом в плане предотвращения "цветных революций", - сказал Нарышкин.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
По итогам этого заседания Нарышкин заявлял журналистам, что Запад преследует цель сдержать Содружество независимых государств как самостоятельного независимого центра сил, наблюдается тенденция попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы на пространстве СНГ.
ТехнологииРоссияСамаркандУзбекистанСергей НарышкинСНГ
 
 
