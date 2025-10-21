МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Нарышкин по итогам заседания в Самарканде заявил журналистам, что в Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна.