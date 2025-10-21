"Макроны" готовы предложить Европе только русофобию, заявил Нарышкин

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина.
"Европа, которая после Второй мировой войны привыкла жить под американской оккупацией, никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В МИДах европейских стран царит пессимизм, связанный с отсутствием у государств ЕС и евроНАТО средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности на континенте", - сказал Нарышкин.
По его словам, там звучат обвинения в адрес Вашингтона.
"Дескать - цитирую - "вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление статус-кво, США пополнили лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов". Что и говорить - страшное преступление перед либеральной демократией! Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией", - добавил Нарышкин.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
Нарышкин по итогам заседания в Самарканде заявил журналистам, что в Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна.
