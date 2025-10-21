Рейтинг@Mail.ru
"Макроны" готовы предложить Европе только русофобию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 21.10.2025
03:48 21.10.2025
"Макроны" готовы предложить Европе только русофобию, заявил Нарышкин
"Макроны" готовы предложить Европе только русофобию, заявил Нарышкин
сергей нарышкин, александр сорос, снг, евросоюз, нато, европа
"Макроны" готовы предложить Европе только русофобию, заявил Нарышкин

© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин
Директор СВР Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. "Макроны", "мерцы" и всякие "калласы" готовы предложить европейским нациям только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина.
Партия войны в Европе не хочет мира на континенте, заявил Нарышкин
17 октября, 10:07
17 октября, 10:07
"Европа, которая после Второй мировой войны привыкла жить под американской оккупацией, никак не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В МИДах европейских стран царит пессимизм, связанный с отсутствием у государств ЕС и евроНАТО средне- и долгосрочных рецептов поддержания безопасности на континенте", - сказал Нарышкин.
По его словам, там звучат обвинения в адрес Вашингтона.
"Дескать - цитирую - "вместо того, чтобы бросить все силы на восстановление статус-кво, США пополнили лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов". Что и говорить - страшное преступление перед либеральной демократией! Единственное средство, которое готовы предложить европейским нациям вскормленные структурами Александра Сороса "макроны" и "мерцы", не говоря уже о всяких "каллас", - это русофобия и ускоренное наращивание европейского военного потенциала с прицелом на масштабный вооруженный конфликт с Россией", - добавил Нарышкин.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
Нарышкин по итогам заседания в Самарканде заявил журналистам, что в Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна.
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией
12 октября, 04:40
12 октября, 04:40
 
