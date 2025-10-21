Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин заявил, что Запад утратил выдержку и ответственность
03:23 21.10.2025 (обновлено: 04:56 21.10.2025)
Нарышкин заявил, что Запад утратил выдержку и ответственность
Мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы... РИА Новости, 21.10.2025
Нарышкин заявил, что Запад утратил выдержку и ответственность

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта, но если эти качества сохранились на Востоке, то Запад их почти утратил, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
Он выступил на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Европейские союзники по НАТО не знают, где набрать мобилизованных
03:20
"Поступающая в СВР России информация убедительно свидетельствует: мир сегодня переживает самый хрупкий для международной безопасности момент после Второй мировой войны, а именно - период качественной трансформации глобального порядка. Однополярная западноцентричная система однозначно прекратила свое существование. Показательно, что из этого исходят буквально все закрытые западные прогнозы развития международной обстановки, с которыми мне доводилось знакомиться", - сказал Нарышкин.
Он также рассказал о том, как в НАТО смотрят на будущее в краткосрочном периоде.
"По некоторым натовским оценкам, период так называемой геополитической неопределенности продлится вплоть до примерно 2035 года, но за право определять контуры и правила этого будущего миропорядка уже сейчас идет ожесточенная борьба между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы. И наша общая и, пожалуй, главная задача состоит в том, чтобы адаптация к новой реальности прошла без большой войны, как это бывало на прошлых исторических этапах", - отметил директор СВР.
По словам Нарышкина, "задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы". Эти качества, "к счастью, сохранились на Востоке, но почти утрачены на Западе", добавил он.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
По итогам заседания в Самарканде Нарышкин заявил журналистам, что в Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Запад мечтает нанести стратегическое поражение России, заявил Нарышкин
17 октября, 10:05
 
Восток Россия Самарканд Сергей Нарышкин Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России) СНГ НАТО
 
 
