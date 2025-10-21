Нарышкин заявил, что Запад утратил выдержку и ответственность

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, нужны выдержка, умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта, но если эти качества сохранились на Востоке, то Запад их почти утратил, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он выступил на прошедшем в Самарканде Узбекистан ) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ . РИА Новости ознакомилось с текстом выступления Нарышкина

"Поступающая в СВР России информация убедительно свидетельствует: мир сегодня переживает самый хрупкий для международной безопасности момент после Второй мировой войны, а именно - период качественной трансформации глобального порядка. Однополярная западноцентричная система однозначно прекратила свое существование. Показательно, что из этого исходят буквально все закрытые западные прогнозы развития международной обстановки, с которыми мне доводилось знакомиться", - сказал Нарышкин.

Он также рассказал о том, как в НАТО смотрят на будущее в краткосрочном периоде.

"По некоторым натовским оценкам, период так называемой геополитической неопределенности продлится вплоть до примерно 2035 года, но за право определять контуры и правила этого будущего миропорядка уже сейчас идет ожесточенная борьба между крупнейшими глобальными и региональными центрами силы. И наша общая и, пожалуй, главная задача состоит в том, чтобы адаптация к новой реальности прошла без большой войны, как это бывало на прошлых исторических этапах", - отметил директор СВР.

По словам Нарышкина, "задача эта, безусловно, трудная, поскольку требует от всех без исключения игроков хладнокровия, ответственности и умения идти на компромиссы". Эти качества, "к счастью, сохранились на Востоке , но почти утрачены на Западе", добавил он.

Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.