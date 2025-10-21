https://ria.ru/20251021/naryshkin-2049500201.html
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией - РИА Новости, 21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией - в частности, стоит задача в сжатые... РИА Новости, 21.10.2025
россия
европа
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией - в частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.
Об этом Нарышкин рассказал на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
В Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна, говорил Нарышкин журналистам по итогам заседания в Самарканде.