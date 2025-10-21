Рейтинг@Mail.ru
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
03:17 21.10.2025 (обновлено: 04:54 21.10.2025)
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией - РИА Новости, 21.10.2025
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией - в частности, стоит задача в сжатые... РИА Новости, 21.10.2025
безопасность
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
европа
нато
безопасность, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, европа, нато
Безопасность, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Россия, Европа, НАТО
Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией

Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

Танки стран — членов НАТО
Танки стран — членов НАТО - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : U.S. Army / Elena Baladelli
Танки стран — членов НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией - в частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.
Об этом Нарышкин рассказал на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.
"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости.
Нарышкин выступал на Совете руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ 17 октября. Текст его речи опубликован на сайте СВР.
В Европе действует глобальная "партия войны", которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская страна, говорил Нарышкин журналистам по итогам заседания в Самарканде.
БезопасностьСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияЕвропаНАТО
 
 
