МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР.
https://ria.ru/20251021/naryshkin--2049535283.html
Британия задействует против России все доступные рычаги, считает глава СВР
Британия задействует против России все доступные рычаги, считает глава СВР - РИА Новости, 21.10.2025
Британия задействует против России все доступные рычаги, считает глава СВР
Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T10:33:00+03:00
2025-10-21T10:33:00+03:00
2025-10-21T10:33:00+03:00
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
снг
великобритания
в мире
самарканд
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
https://ria.ru/20251021/naryshkin-2049500201.html
россия
великобритания
самарканд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), снг, великобритания, в мире, самарканд, евросоюз
Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), СНГ, Великобритания, В мире, Самарканд, Евросоюз
Британия задействует против России все доступные рычаги, считает глава СВР
Нарышкин заявил, что Британия и ЕС задействуют против РФ все доступные рычаги
© AP Photo / Matt DunhamФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
РоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СНГВеликобританияВ миреСамаркандЕвросоюз