Британия задействует против России все доступные рычаги, считает глава СВР

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Великобритания и ведущие страны Евросоюза задействуют против России все доступные рычаги - от комплексных мер экономического принуждения до терактов, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, текст его речи опубликован на сайте СВР.