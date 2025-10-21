Награды "Экспортер года" вручили на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года" прошла 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия", премию вручили ведущим отечественным компаниям за выдающиеся достижения в сфере внешнеэкономической деятельности.

Организатор конкурса - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).

Лидеров российского экспорта поздравили с высокими достижениями и лично вручили награды представители федеральных органов государственной власти и руководители ключевых деловых объединений. Среди них: первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Определение победителей и призеров Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта традиционно проходило в два этапа: сначала лучшие компании были выявлены на уровне каждого из восьми федеральных округов, а затем из числа лидеров окружных этапов были выбраны сильнейшие экспортеры страны. Всего премия присуждалась в 20 номинациях, включая 12 основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и 8 дополнительных. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ.

"Несырьевой неэнергетический экспорт - это не просто строка в отчете, это фундаментальный драйвер нашего внутреннего роста, мощный стратегический ресурс для федерального бюджета и ключевой двигатель для достижения самых амбициозных национальных целей, поставленных нашим президентом. Задача Российского экспортного центра - продолжать системно сопровождать и поддерживать компании в освоении новых перспективных зарубежных ниш, где ценятся качество и инновации российской продукции", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

В этом году на конкурс было подано более 1,5 тысячи заявок. Наибольшую активность проявили экспортеры из Омской (117 заявок), Волгоградской (104) областей, а также Краснодарского края (103), Московской (81) и Нижегородской (72) областей.

В РЭЦ отметили, что итоги премии 2025 года "продемонстрировали не только усиление экспортных позиций отечественного бизнеса, но и эффективность инструментов РЭЦ: 38% победителей этого года имеют сертификат "Сделано в России", а 92% активно пользуются сервисами государственной цифровой платформы "Мой экспорт".

