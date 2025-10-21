Рейтинг@Mail.ru
Награды "Экспортер года" вручили на форуме "Сделано в России"
16:35 21.10.2025
Награды "Экспортер года" вручили на форуме "Сделано в России"
Награды "Экспортер года" вручили на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 21.10.2025
Награды "Экспортер года" вручили на форуме "Сделано в России"
Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года" прошла 21 октября на Международном экспортном форуме... РИА Новости, 21.10.2025
экономика
2025
Новости
экономика
Награды "Экспортер года" вручили на форуме "Сделано в России"

Награды "Экспортер года" вручили лидерам экспорта на форуме "Сделано в России"

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей федерального этапа Всероссийской премии "Экспортер года" прошла 21 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Национальном центре "Россия", премию вручили ведущим отечественным компаниям за выдающиеся достижения в сфере внешнеэкономической деятельности.
Организатор конкурса - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ).
Лидеров российского экспорта поздравили с высокими достижениями и лично вручили награды представители федеральных органов государственной власти и руководители ключевых деловых объединений. Среди них: первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова, президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Определение победителей и призеров Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта традиционно проходило в два этапа: сначала лучшие компании были выявлены на уровне каждого из восьми федеральных округов, а затем из числа лидеров окружных этапов были выбраны сильнейшие экспортеры страны. Всего премия присуждалась в 20 номинациях, включая 12 основных (отдельно для МСП и крупного бизнеса) и 8 дополнительных. Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга, Минэкономразвития и Минсельхоза РФ.
"Несырьевой неэнергетический экспорт - это не просто строка в отчете, это фундаментальный драйвер нашего внутреннего роста, мощный стратегический ресурс для федерального бюджета и ключевой двигатель для достижения самых амбициозных национальных целей, поставленных нашим президентом. Задача Российского экспортного центра - продолжать системно сопровождать и поддерживать компании в освоении новых перспективных зарубежных ниш, где ценятся качество и инновации российской продукции", - уточнила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
В этом году на конкурс было подано более 1,5 тысячи заявок. Наибольшую активность проявили экспортеры из Омской (117 заявок), Волгоградской (104) областей, а также Краснодарского края (103), Московской (81) и Нижегородской (72) областей.
В РЭЦ отметили, что итоги премии 2025 года "продемонстрировали не только усиление экспортных позиций отечественного бизнеса, но и эффективность инструментов РЭЦ: 38% победителей этого года имеют сертификат "Сделано в России", а 92% активно пользуются сервисами государственной цифровой платформы "Мой экспорт".
Международный экспортный форум "Сделано в России" - главное событие года для отечественных экспортеров. Организатор форума - Российский экспортный центр. Партнеры деловой программы - правительство Москвы и Московский экспортный центр. Генеральный информационный партнер - ТАСС. Эксклюзивный информационный партнер - РИА Новости. Информационные партнеры: Первый канал, "Россия 24", медиахолдинг МАЕР, "Ведомости", "Эксперт.Медиа", "Газпром-Медиа Холдинг", "Инсайт Люди". Оператором деловой программы форума выступает Фонд "Росконгресс".
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
 
