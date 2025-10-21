Рейтинг@Mail.ru
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
Тверская область
Тверская область
 
14:30 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/nagrada-2049586472.html
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды - РИА Новости, 21.10.2025
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
Торжественная церемония вручения государственных и областных наград жителям Тверской области прошла в День герба и флага региона, он отмечается во вторник,... РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:30:00+03:00
2025-10-21T14:30:00+03:00
тверская область
общество
тверская область
конаково
тверь
сергей егоров
екатерина ii
екатерина васильева (актриса)
тверская область
конаково
тверь
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды

В Тверской области вручили награды в День герба и флага региона

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торжественная церемония вручения государственных и областных наград жителям Тверской области прошла в День герба и флага региона, он отмечается во вторник, сообщает пресс-служба регправительства.
Почетными гостями церемонии стали фронтовики Иван Кладкевич, Сергей Егоров, Арсений Сухопаров.
Императрица Екатерина II издала указ, впервые официально установивший герб Тверского наместничества, 245 лет назад, отмечают в пресс-службе. Именно он впоследствии стал основой для создания символов региона.
"Сегодня жители нашей области с честью продолжают славные традиции, вносят вклад в развитие и укрепление Родины, создают дружные многодетные семьи, воспитывая детей на основе непреходящих духовно-нравственных ценностей. Гордимся нашими воинами, которые проявляют героизм, стойкость и решительность при выполнении задач специальной военной операции. Нет сомнений, что благодаря общему, сплоченному труду жителей, Тверская область всегда будет занимать достойное место в судьбе великой России", – отмечено в тексте поздравления с праздником от правительства Тверской области.
Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоили исполняющей обязанности главного врача Старицкой ЦРБ Татьяне Мордановой. Советник генерального директора ООО "Тверь Агропром" из Лихославльского округа Сергей Табачун удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", учитель английского языка гимназии №5 города Конаково Людмила Муратова – звания "Заслуженный учитель Российской Федерации".
Почетная грамота президента Российской Федерации вручена председателю правления Тверской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Алексею Виноградову.
"Одна из наших задач – это патриотическая работа с молодежью. Мы живем в великой стране, и должны с честью и достоинством, как наши деды и прадеды, отстаивать до конца нашу Родину", – отметил Виноградов, его слова приводит пресс-служба.
Мать пяти детей Екатерина Васильева из Фировского округа удостоена почетного знака Тверской области "Слава Матери". Нагрудный знак "За заслуги в развитии Тверской области" вручен директору Тверской академической областной филармонии Владимиру Белову, памятный знак "За доблестную службу в Тверской области" – командиру 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии Леониду Русину. Нескольким жителям региона присвоены региональные звания. Пяти школьникам из Твери, Андреапольского, Вышневолоцкого, Лесного и Пеновского округов вручены паспорта гражданина Российской Федерации.
