Жителям Тверской области вручили региональные и федеральные награды

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Торжественная церемония вручения государственных и областных наград жителям Тверской области прошла в День герба и флага региона, он отмечается во вторник, сообщает пресс-служба регправительства.

Почетными гостями церемонии стали фронтовики Иван Кладкевич, Сергей Егоров, Арсений Сухопаров.

Императрица Екатерина II издала указ, впервые официально установивший герб Тверского наместничества, 245 лет назад, отмечают в пресс-службе. Именно он впоследствии стал основой для создания символов региона.

"Сегодня жители нашей области с честью продолжают славные традиции, вносят вклад в развитие и укрепление Родины, создают дружные многодетные семьи, воспитывая детей на основе непреходящих духовно-нравственных ценностей. Гордимся нашими воинами, которые проявляют героизм, стойкость и решительность при выполнении задач специальной военной операции. Нет сомнений, что благодаря общему, сплоченному труду жителей, Тверская область всегда будет занимать достойное место в судьбе великой России", – отмечено в тексте поздравления с праздником от правительства Тверской области.

Почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации" присвоили исполняющей обязанности главного врача Старицкой ЦРБ Татьяне Мордановой. Советник генерального директора ООО "Тверь Агропром" из Лихославльского округа Сергей Табачун удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации", учитель английского языка гимназии №5 города Конаково Людмила Муратова – звания "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Почетная грамота президента Российской Федерации вручена председателю правления Тверской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций" Алексею Виноградову.

"Одна из наших задач – это патриотическая работа с молодежью. Мы живем в великой стране, и должны с честью и достоинством, как наши деды и прадеды, отстаивать до конца нашу Родину", – отметил Виноградов, его слова приводит пресс-служба.